Khánh Vy bất ngờ với tài nói tiếng Anh của cậu bé 6 tuổi Siêu trí tuệ

Your browser does not support the video tag.

"Hot girl nói 7 thứ tiếng" khá bất ngờ trước vốn hiểu biết về vũ trụ và tài nói tiếng Anh trôi chảy của Quang Bình - thí sinh 6 tuổi trong chương trình Siêu trí tuệ.

Quang Bình từng gây chú ý khi trong tập 8 chương trình Siêu trí tuệ với khả năng ghi nhớ ấn tượng. Bên cạnh đó, cậu bé 6 tuổi còn nói trôi chảy tiếng Anh và biết thêm cả tiếng Nhật, tiếng Hàn.

Để thử thách khả năng ngoại ngữ cũng như vốn hiểu biết của Quang Bình, "hot girl nói 7 thứ tiếng" Khánh Vy đã tới thăm gia đình bé. 9X tỏ ra khá bất ngờ với khả năng của cậu bé.

Cụ thể, trong video ghi lại cuộc trò chuyện giữa hai người, Khánh Vy đề nghị Quang Bình chơi trò "This or That", đưa ra lựa chọn trong 2 phương án được đề cử và giải thích nguyên nhân vì sao. Ở phần này, Quang Bình khiến người xem ngạc nhiên khi liên tục đưa ra những lời giải thích thông minh, nhạy bén bằng tiếng Anh như "Nếu không có răng làm sao chúng ta ăn được? Còn nếu không có tóc thì chẳng sao, chỉ là không đẹp hơn được thôi" hay "cháu lựa chọn châu Á vì Việt Nam nằm ở châu Á"...

"Hot girl nói 7 thứ tiếng" Khánh Vy đã đến thăm và thử thách khả năng ngoại ngữ của Quang Bình.

Tiếp đó, Khánh Vy tiếp tục đưa ra thử thách đoán tên nước và thủ đô bằng cách nhìn vào quốc kỳ. Cậu bé 6 tuổi nhanh chóng đưa ra các đáp án chính xác, kể cả với các quốc gia khó như Bangladesh, Mông Cổ, Maldives, Hungary, Costa Rica, Honduras, Kenya... Thậm chí, cậu bé còn đố ngược lại Khánh Vy về đất nước São Tomé and Príncipe khiến cô khá bối rối.

Cậu bé còn trêu chọc cả bố khi đặt ra câu hỏi: "Từ lúc nãy đến giờ, con nói bố có hiểu gì không?". Bố Quang Bình bật cười và trêu rằng anh không hiểu con trai nói gì bằng tiếng Anh.

Trong video, Quang Bình tiết lộ bé bắt đầu học các kiến thức về địa lý, vũ trụ, hệ mặt trời... từ năm 3 tuổi. Vì vậy, cậu bé có thể trả lời được các câu hỏi về hệ mặt trời như "Hành tinh nào gần Trái Đất nhất", "Hành tinh nào được coi là Ngôi sao buổi sáng hoặc Ngôi sao ban đêm?", "Mặt Trăng quay quanh Trái Đất bao lâu?"...

Đây đều là những câu hỏi khó với mặt bằng chung các bé trong độ tuổi 5-7 như Quang Bình. Tuy nhiên, thí sinh Siêu trí tuệ đều trả lời tốt và tiết lộ ước mơ trở thành nhà du hành vũ trụ trong tương lai.

Quang Bình cho biết bé học các kiến thức khoa học, vũ trụ và cả ngoại ngữ thông qua mạng Internet. Trong đó, theo Quang Bình, mảng khoa học là hữu dụng nhất trong những kiến thức bé học được vì khoa học lý giải điều diễn ra trong cuộc sống.

Tuy nhiên, khi được hỏi về cảm giác sau khi trở nên nổi tiếng hơn nhờ game show truyền hình, Quang Bình nói: "Cháu chỉ muốn thông minh một chút thôi, bởi vì có rất nhiều người muốn chụp ảnh cùng cháu. Quá quá nhiều người vây quanh mà cháu chỉ có một mình".

Cậu bé 6 tuổi có khả năng ghi nhận ra các quốc gia và thủ đô khó chỉ qua hình ảnh quốc kỳ.

Xuất hiện trong chương trình Siêu trí tuệ, Quang Bình được đánh giá là thần đồng về trí nhớ. Giám khảo khoa học Trần Thành Nam chia sẻ: “Trên những quốc huy này có rất nhiều hình chim đại bàng, hình sư tử, hình con thuyền… Để Quang Bình có thể phân biệt được những hình gần giống nhau như vậy và xác định đó là quốc huy nào thì khối lượng bộ nhớ sẽ là khổng lồ. Đó là điều tôi cảm thấy ngưỡng mộ và thán phục, thậm chí ghen tỵ với cả những năng lực mà Quang Bình có được”.

Bố Quang Bình cho biết con trai bắt đầu học tiếng Anh từ năm 2 tuổi. Đến khi gần 3 tuổi, Quang Bình đã nói thành thạo ngôn ngữ thứ 2 này. Tuy nhiên, sợ bộ não con trai phát triển quá mạnh, không thể tự kiểm soát nguồn năng lượng lớn, gia đình quyết định cho bé nghỉ một năm không học tiếng Anh. Anh cho biết con trai đam mê với mọi thứ và hoàn toàn do cậu bé tự tìm hiểu trên mạng.

Tác giả: Tuệ Lâm

Nguồn tin: zing.vn