Khán giả tự do vào sân cổ vũ Văn Đức, Xuân Mạnh tranh tài cùng Xuân Trường, Tuấn Anh…

Trận đấu giữa hai đội bóng có lượng cổ động viên thuộc dạng đông nhất bóng đá nội hiện tại, diễn ra lúc 17 giờ ngày 26/9.

Hiện đội bóng xứ Nghệ đang chật vật ở nhóm cuối bảng xếp hạng với 12 điểm, vì thế quyết định mở cửa tự do khán đài B, C và D - nhằm kéo khán giả tới sân Vinh cổ vũ ủng hộ tinh thần các cầu thủ đội nhà trong trận cầu mà họ buộc phải thắng mới có hi vọng tranh ngôi vô địch ở giai đoạn 2.

Trong khi đó, tại khán A sân Vinh vẫn bán vé với 2 mệnh giá 60.000 đồng/vé (đối với cổng A2, A3) và 70.000 đồng/vé (cổng A1).

“Khán giả vào sân bắt buộc phải đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định”, Ban tổ chức sân Vinh nhấn mạnh.

Sân Vinh sẽ mở cửa tự do khán đài B, C, D đón khán giả trận đội nhà gặp HAGL.

Trên bảng xếp hạng HAGL hiện đang đứng thứ 6 với 17 điểm, song đội chủ nhà có sự trở lại của một số trụ cột như Xuân Mạnh, Văn Khánh…cũng như với việc bổ sung nhân sự mới đem về chân sút Felipe Martins để tăng cường sức mạnh tấn công.

Lịch sử đối đầu hai đội đã gặp nhau tổng cộng 31 lần, trong đó SLNA thắng 13, hoà 9 và thua 9 trận trước đối thủ.

Đặc biệt, thành tích trên sân Vinh của đội chủ nhà rất đáng nể với 11 trận thắng, 4 trận hoà và chỉ để thua 1 trận khi đội bóng Phố núi phải làm khách.

Vì thế, với sự trở lại của hàng loạt trụ cột, người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ đang chờ đợi đội nhà có thể chấm dứt chuỗi 6 trận chỉ biết hòa và thua thời gian qua.

Xuân Trường và các đồng đội HAGL sẽ tranh tài cùng Văn Đức, Xuân Mạnh…

Hôm qua 23/9, đội bóng HAGL đã có mặt tại Vinh để chuẩn bị cho cuộc đối đầu vốn được rất nhiều cổ động viên kể cả trung lập mong đợi.

Về lực lượng, đội bóng Phố núi có đầy đủ “binh hùng tướng mạnh” với Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn hay “lão tướng” Anh Đức…

Tác giả: Quy Hưng

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại