Khám phá bên trong Cột cờ Hà Nội vừa khánh thành tại Mũi Cà Mau

Your browser does not support the video tag.

Clip: Bên trong công trình cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau.

Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau là công trình do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Hà Nội xây tặng cho tỉnh Cà Mau. Công trình được mô phỏng theo kiến trúc cột cờ Hà Nội tại thủ đô Hà Nội.

Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 16/1/2016 và khánh thành vào ngày 10/12/2019, tổng diện tích hơn 16.000 m2.

Buỗi lễ khánh thành cột cờ gắn liền với lễ khai mạc “Tuần Văn hóa –Du lịch Mũi Cà Mau 2019” với chủ đề “Điểm hẹn Mũi Cà Mau”. Đến dự lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Công trình được xây dựng , thể hiện tình cảm gắn bó sâu nặng của TP.Hà Nội đối với vùng Đất Mũi Cà Mau, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”.

Cột trình cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Cột cờ Mũi Cà Mau với kết cấu gồm 3 tầng, chiều cao tính từ chân đế cột cờ đến đỉnh tháp là 45m.

Trong đó, tầng 1 cao 4m, kích thước mỗi chiều 45m; tầng 2 cao 4,4m, kích thước mỗi chiều 28,2m; tầng 3 cao 6m, kích thước mỗ chiều 15m; tháp cột cờ cao 25,2m, hình bát giác côn.

Từ tầng 1 đến tầng 3 đều có cầu thang xoắn dẫn lên, trên đỉnh là lầu bát giác cao 3,9m, diện tích 39m2; tầng mái lầu bát giác cao 1,5m.

Trên tầng 3 là thân cột cờ hình trụ có 8 cạnh thon dần lên phía trên, trụ hình thang xoáy trôn ốc được rọi sáng và thông hơi bằng các ô cửa sổ hình hoa thị và hình rẻ quạt.

Lối dẫn lên kỳ đài.

Khi lên những tầng cao, du khách có thể ngắm toàn cảnh quan tại rừng ngặp mặn Cà Mau, biển Đông rộng lớn, cụm đảo Hòn khoai đẹp nên thơ giữa biển Đông và bãi bồi biển Tây.

Ngoài ra, công trình cột cờ có khuôn viên rộng, có thể phục vụ biểu diễn, lễ hội, tổ chức sự kiện, có thang dẫn lên kỳ đài để phục vụ khách tham quan du lịch, khu vực các tầng được trưng bày tranh ảnh, hiện vật và tư liệu lịch sử...

Nhiều tranh ảnh, hiện vật và tư liệu lịch sử được trưng bày bên trong cột cờ.

Cùng với cột cờ Lũng Cú tại Hà Giang nơi cực Bắc Tổ Quốc, cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau có ý nghĩa nối liền non sông một dải.

Đây là một công trình có giá trị nghệ thuật, kiến trúc đẹp, mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử.

Công trình có ý nghĩa thiêng liêng khẳng định chủ quyền lãnh thổ dân tộc, chủ quyền biển đảo quốc gia, gắn bó Bắc Nam một nhà, gắn bó tình cảm keo sơn, sâu nặng của người dân Thủ đô Hà Nội đối với quê hương Đất Mũi Cà Mau và bạn bè quốc tế.

Tác giả: Việt Tâm

Nguồn tin: Báo Người đưa tin