Khai trừ Đảng cựu Đại tá Phùng Anh Lê và 3 thuộc cấp

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê.

Ngày 27/1, thông tin từ UBKT Thành ủy Hà Nội cho biết, ngày 5/1, cơ quan này đã họp kỳ thứ 19, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với 4 đảng viên liên quan đến vụ án hình sự "Không truy cứu trách nhiệm hình sự của người có tội" xảy ra tại Công an quận Tây Hồ. Cụ thể gồm:

Phùng Anh Lê, Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an thành phố; nguyên Trưởng Công an quận, nguyên Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ.

Nguyễn Đức Châu, đảng viên Chi bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ.

Vũ Công Ngọc, Phó Bí thư Chi bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ.

Lê Đình Trung, đảng viên Chi bộ Công an, Đảng bộ xã Đồng Quang, nguyên Phó Trưởng Công an xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai; nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an quận Tây Hồ.

Trước đó, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Phùng Anh Lê (SN 1967, cựu Đại tá); Nguyễn Đức Châu (SN 1973); Vũ Công Ngọc (SN 1980); Lê Đình Trung (SN 1977) về tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù", theo quy định tại Khoản 1, Điều 378, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo kết luận điều tra, ông Phùng Anh Lê đã gây sức ép, buộc các thuộc cấp tha trái pháp luật cho Nguyễn Hữu Tài (29 tuổi, trú phường Phúc Xá, quận Ba Đình). Tài là người bị tạm giữ vì có dấu hiệu phạm tội. Trong quá trình điều tra, ông Phùng Anh Lê luôn tìm mọi lý do để chối tội và đổ lỗi cho các bị can khác.

Kết luận điều tra cũng nêu rõ, cựu Đại tá Phùng Anh Lê không khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của Vũ Công Ngọc xác định Ngọc đã báo cáo Lê và đề xuất việc Tài đang bị tạm giữ, muốn cho ra khỏi nhà tạm giữ phải có quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giữ hoặc quyết định trả tự do theo quy định của pháp luật, nhưng Lê vẫn tiếp tục chỉ đạo Ngọc phải xuống nhà tạm giữ để nhận Tài và cho về.

Lời khai của Vũ Công Ngọc phù hợp với lời khai của Nguyễn Đức Châu, Lê Đình Trung, phù hợp với kết quả giám định và các tài liệu khác đã thu thập được trong quá trình điều tra.

Vì vậy, Cơ quan điều tra VKSND tối cao có đủ căn cứ xác định cựu Đại tá Phùng Anh Lê đã phạm tội Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù.

Tác giả: Hoàng Đan

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị