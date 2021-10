Khai mạc kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Nghệ An, bàn nhiều vấn đề "nóng"

HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII sáng nay 18/10 khai mạc Kỳ họp thứ 3 - kỳ họp đột xuất. Kỳ họp diễn ra trong 1 buổi, tập trung bàn việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Nghệ An.

Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Nghệ An khai mạc sáng nay 18/10, tại TP.Vinh

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh Nghệ An cũng sẽ xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết trong các lĩnh vực: Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2020 kéo dài sang năm 2021; quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển Thị xã Thái Hòa trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An giai đoạn 2022 - 2025; chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công, trong đó có dự án đường giao thông nối TP.Vinh - Thị xã Cửa Lò (giai đoạn 2); dự án xây dựng Trung tâm Y tế Thị xã Hoàng Mai (giai đoạn 2), nhà làm việc HĐND - UBND huyện Đô Lương; Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn