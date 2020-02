Kẻ sát hại chủ nợ, cho xác vào thùng phuy đốt phi tang bị bắt như thế nào?

Ngày 23/2, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa bắt giữ nghi phạm sát hại anh Nguyễn Văn L. (SN 1995, trú tại thôn Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương) là Phạm Ngọc Tuấn (SN 1996, trú tại xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương) khi đối tượng đang lẩn trốn trên xe ôtô khách tại tỉnh Sơn La.

Cụ thể, vào hồi 3h06 phút ngày 23/2, tại KM 260, Quốc lộ 6, địa phận thuộc ngã 3 Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã khống chế và bắt giữ được đối tượng Phạm Ngọc Tuấn – nghi phạm giết người xảy ra tại TP Hải Phòng rồi bỏ trốn bằng xe khách qua địa phận tỉnh Sơn La.

Vào đêm ngày 22/02, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo của Công an TP Hải Phòng về việc đối tượng Phạm Ngọc Tuấn liên quan đến vụ án giết người đốt xác phi tang bỏ trốn trên 1 chiếc xe khách. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, nắm thông tin và tổ chức chốt chặn.

Giây phút cảnh sát bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn trên xe khách.

Đến 3h6 phút ngày 23/02, tiến hành dừng kiểm tra xe khách mang biển số 26B-002.XX của nhà xe H.L, chạy tuyến Móng Cái (Quảng Ninh) – Sốp Cộp (Sơn La), lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ được đối tượng.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận vào chiều ngày 22/02, anh Nguyễn Văn Lâm (27 tuổi, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đến nhà đối tượng để đòi nợ, đối tượng đã dùng dao chém anh L. gục chết tại nhà, sau đó phân xác anh L. cho vào thùng phi và dùng xăng đốt.

Sau đó đối tượng lên xe khách bỏ trốn đến địa phận xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La thì bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La bắt giữ.

Đối tượng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 22/2, người dân trú tại thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, bàng hoàng phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong, cháy biến dạng trong thùng phuy tại khu vườn gia đình ông Phạm Văn Tr. (SN 1971). Ngay sau đó, người dân đã thông tin, trình báo đến công an địa phương.

Nhận được tin báo, Công an huyện An Dương có mặt tại nơi xảy ra sự việc cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc và tiến hành truy bắt hung thủ giết người đốt xác .

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Văn L. (SN 1995), trú tại thôn Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn, cùng huyện An Dương.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

