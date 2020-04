iPhone 8 Plus giảm giá mạnh do dịch bệnh Covid-19

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong tháng 4 này hàng loạt mẫu iPhone chính hãng đã được các hệ thống di động lớn ở Việt Nam giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng. Trong đó có một số cái tên rất đáng chú ý iPhone 8 Plus bản 64GB.

Cụ thể, tại các cửa hàng chính ngạch iPhone 8 Plus 64GB có giá gốc là 15.990.000 triệu giảm xuống còn 14.490.000 triệu, giảm 1,5 triệu đồng. Đối với các dòng iPhone 8 Plus 64GB cũ, lock cũng được giảm xuống còn 6.090.000 triệu đồng.

Khác với đợt giảm giá trước được áp dụng chung cho tất cả các hình thức giao dịch, đợt giảm giá này chỉ dành cho đối tượng khách mua hàng online.

iPhone 8 Plus có màn hình 5,5 inch, độ phân giải 1080 p, công nghệ màn hình True Tone có khả năng điều chỉnh nhiệt độ màu sắc tùy vào môi trường bạn sử dụng. Nhờ thiết kế mặt lưng kính mà iPhone 8 Plus tích hợp thêm công nghệ sạc không dây tiên tiến cho sử dụng an toàn và thuận tiện hơn rất nhiều.

Apple trang bị cho iPhone 8 Plus bộ vi xử A11 Bionic, chip xử lí 6 nhân 64-bit, máy sử dụng Ram 3GB bộ nhớ trong là 64GB. Camera kép của iPhone 8 Plus có độ phân giải là 12 MP với khả năng zoom quang học 2X. Camera trước vẫn là 7MP cho bạn những bức ảnh “tự sướng” cực chất bên bạn bè và người thân.

Do ra mắt khoảng 3 năm nên iPhone 8 Plus cũ, xách tay qua sử dụng có thể gặp phải tình trạng lỗi pin, "già" màn hình, phím bấm bị lì. Vì vậy, người dùng cần kiểm tra kỹ những thiết bị này nếu có ý định mua hàng.

Tác giả: Lê Chính

Nguồn tin: VietQ.vn