iPhone 11 Pro Max và loạt smartphone giảm giá, sắp ngừng bán ở VN

iPhone 8 Plus được giới thiệu vào năm 2017. Hiện tại, máy vẫn còn được bán chính hãng ở Việt Nam. Sản phẩm đang được bán với giá 12,9 triệu đồng cho bản 128 GB. Các hệ thống cho biết iPhone 8 Plus 128 GB đang bán trên thị trường là lô hàng cuối cùng. Hiện tại, iPhone 8 Plus chính hãng bản 64 GB và 256 GB đã hết hàng. Ảnh: Nydjlive.