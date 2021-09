Huyện miền núi biên giới Hà Tĩnh chi 1,8 tỷ đồng xây dựng cổng chào trang trí

Theo chủ đầu tư, việc đầu tư xây dựng hệ thống Cổng chào nhằm tạo điểm nhấn khu trung tâm TT Vũ Quang, đón chào các ngày lễ của huyện Vũ Quang, thể hiện bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa của một địa phương, qua đó đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, tình đoàn kết cho nhân dân, đặc biệt là tiến tới xây dựng các thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Xây dựng 3 cổng chào, đèn chiếu sáng và trang trí (Ảnh minh họa)

Cụ thể, dự án sẽ thực hiện xây dựng 3 cổng chào, đèn chiếu sáng và trang trí trên trục đường Phan Đình Phùng, cụ thể: Cổng số 1 rộng 27m, đặt tại vị trí cổng đài truyền hình huyện; Cổng số 2 rộng 26m, đặt tại vị trí Bùng Binh (ngã tư giao đường Phan Đình Phùng và đường Cao Thắng); Cổng số 3 rộng 25m, đặt tại vị trí cầu Hương Đại.

Dự án có tổng mức đầu tư 1,799 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng 1,547 tỷ đồng; Chi phí quản lý dự án 42,76 triệu đồng; Chi phí tư vấn đầu tư 133,741 triệu đồng; Chi phí khác 12,239 triệu đồng; Chi phí dự phòng 63,614 triệu đồng.

Nguồn vốn đầu tư dự án từ ngân sách huyện Vũ Quang và chủ đầu tư huy động lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũ Quang làm chủ đầu tư với tiến độ thực hiện trong quý 3/2021.

Theo đó, cuối tháng 8/2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũ Quang (Ban QLDA) tổ chức mời thầu Gói thầu Xây lắp xây dựng Cổng chào, đèn chiếu sáng và trang trí với giá 1,547 tỷ đồng. Hình thức đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, lựa chọn nhà thầu (LCNT) qua mạng (Thời gian thực hiện hợp đồng là 2 tháng).

Sau thời gian nhận HSDT, gói thầu này chỉ có duy nhất 1 nhà thầu nộp HSDT. Kết quả mở thầu thể hiện, Công ty Cổ phần Nam Khánh dự thầu với giá 1,532 tỷ đồng, giảm so với giá gói thầu 15,206 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ giảm giá 0,98%.

Kết quả mở thầu thể hiện chỉ Công ty CP Nam Khánh nộp HSDT

Về Công ty CP Nam Khánh, doanh nghiệp này có địa chỉ tại xóm Thanh Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh). Chủ sở hữu/người đại diện pháp luật là ông Cao Xuân Hùng, còn giám đốc là ông Văn Hoài Nam.

Doanh nghiệp này bắt đầu hoạt động từ tháng 4/2006, có ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại; Chăn nuôi trâu, bò; Chăn nuôi lợn; Chăn nuôi gia cầm; Vệ sinh chung nhà cửa...

Qua khảo sát cho thấy, trong 5 năm qua doanh nghiệp này có tham gia 18 gói thầu, trong đó đã trúng thầu 17 gói, trượt thầu 0 gói, hiện đang chờ gói thầu nêu trên công bố kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trước đó, tại gói thầu Cải tạo, sửa chữa nhà kỹ thuật, nhà điều trị bệnh lây Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang trị giá 2,572 tỷ đồng do Ban QLDA huyện Vũ Quang làm chủ đầu tư, tổ chức mời thầu rộng rãi trong nước, hình thức đấu thầu qua mạng.

Qua khảo sát, gói thầu này có 3 nhà thầu tham dự. Trong đó, Công ty TNHH Ngọc Khánh bỏ giá 2,480 tỷ đồng (giảm 3%); Công ty Cổ phần Tân Phú Tài bỏ giá sau giảm 2,439 tỷ đồng (giảm 5%); Công ty CP Nam Khánh dự thầu và bỏ giá 2,544 tỷ đồng (giảm 1,07%).

Mặc dù là đơn vị trả giá thấp hơn so với 2 đối thủ, tuy nhiên sau đó Công ty CP Nam Khánh được lựa chọn là đơn vị trúng thầu với lý do: “Nhà thàu có hồ sơ dự thầu đảm bảo theo E-HSMT và có giá dự thầu hợp lý”, quyết định LCNT do Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng ký.

Huyện miền núi biên giới đầu tiên cả nước đạt chuẩn Nông thôn mới

Ngày 29/3, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định công nhận huyện Vũ Quang đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây cũng là huyện miền núi biên giới đầu tiên của cả nước được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Một công trình xây dựng cầu và đường 2 đầu cầu đang được triển khai thi công

Theo thông tin tìm hiểu, khi bước vào thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện Vũ Quang với xuất phát điểm thấp, bình quân chỉ đạt 2,1 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân đầu người ước tính đạt 9,12 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh 45,85%, cơ sở hạ tầng vừa yếu, vừa thiếu...

Sau 10 năm xây dựng, đến nay, huyện Vũ Quang đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM; có 2 xã đạt xã NTM nâng cao; 54/73 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu; xây dựng được hơn 1.000 vườn mẫu; 22 cụm dân cư và 49 tuyến đường đạt chuẩn “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Xây dựng được 1.845 mô hình cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; 65 doanh nghiệp, 53 HTX và 155 THT hoạt động có hiệu quả. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,97 triệu đồng/người/năm (tăng 4,38 lần so với cuối năm 2010).

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn NTM giảm còn 1,38%; 72/73 thôn được công nhận văn hóa; tỷ lệ người tham gia BHYT đạt trên 92%; tỷ lệ lao động qua đào tạo gần 61%; tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn các xã, thị trấn về kết quả xây dựng NTM đạt 93 - 99%...

Trong 10 năm xây dựng NTM, Vũ Quang đã huy động các nguồn lực được hơn 3.074 tỷ đồng. Trong đó, các tổ chức, cá nhân, con em xa quê hỗ trợ hơn 59,920 tỷ đồng; Nhân dân đóng góp 724,514 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng văn hóa, giáo dục, phát triển sản xuất.