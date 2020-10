Hưng Nguyên: Điều động 41 công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn

Trao quyết định cho Phó trưởng Công an xã Hưng Đạo.

Thừa ủy quyền của Công an tỉnh Nghệ An, Thượng tá Trần Hướng Nam - Trưởng công an huyện Hưng Nguyên đã trao Quyết định điều động công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã, thị trấn cho 41 đồng chí. Trong đó, 1 đồng chí đảm nhiệm Phó trưởng Công an xã Hưng Đạo và 40 đồng chí công an viên tại 18 xã, thị trấn.

Trao Quyết định cho các đồng chí đảm nhận các chức danh công an xã, thị trấn

Như vậy, đến nay huyện Hưng Nguyên đã hoàn thành bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an các xã, thị trấn với số lượng 97 đồng chí.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, lãnh đạo Công an huyện Hưng Nguyên mong muốn các đồng chí được điều động tiếp tục phát huy thành tích, kinh nghiệm và khắc phục khó khăn; tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

