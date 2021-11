Họp báo giới thiệu Liveshow Trang kún với chủ đề "Vút Bay"

Chiều ngày 28/11, tại Trung tâm Summer Vinh, ca sỹ Quỳnh Trang (Trang kún) cùng các cộng sự đã tổ chức họp báo ra mắt Liveshow Trang kún với chủ đề "Vút Bay". Đây là Liveshow âm nhạc đầu tiên tại TP. Vinh được tổ chức chuyên nghiệp.

Ca sỹ Quỳnh Trang hay còn được gọi là Trang kún được đánh giá là nữ ca sỹ trẻ, đam mê, nhiệt huyết và sống hết mình với nghề

Ca sỹ Quỳnh Trang chia sẻ về Liveshow Trang kún với chủ đề Vút Bay của mình

Chia sẻ trong buổi họp báo, ca sỹ Quỳnh Trang cho biết: "Liveshow Trang kún là một "dự án" âm nhạc mà Quỳnh Trang đã ấp ủ rất nhiều năm. Từ lúc mới vào nghề, khi xem các Liveshow của nhiều ca sỹ khác, Trang tự nhủ không biết khi nào mình mới tổ chức được đêm nhạc cho riêng mình. Và sau nhiều năm cố gắng, năm nay, khi tròn 30 tuổi, Trang quyết định tổ chức Liveshow đánh dấu chặng đường ca hát của mình".

Đội ngũ hỗ trợ Quỳnh Trang thực hiện Liveshow Trang kún

Trong mắt mọi người, Quỳnh Trang là một ca sỹ trẻ, nhiệt huyết với nghề. Để "đứa con tinh thần" của mình được hình thành, nhiều tháng nay, ca sỹ Quỳnh Trang cùng nhiều anh chị em khác đã miệt mài tập luyện. Liveshow Trang kún là cơ hội để anh chị em ca sỹ, nghệ sỹ hoạt động nghệ thuật trên địa bàn TP. Vinh được gần gũi để hiểu và gắn bó với nhau hơn.

"Là nữ ca sỹ đầu tiên tại TP. Vinh thực hiện Liveshow âm nhạc được đầu tư chuyên nghiệp, hoành tráng khiến Trang khá áp lực nhưng cũng tự hào để cố gắng làm thật tốt đêm nhạc của chính bản thân mình", Quỳnh Trang cho biết

"Sở dĩ Trang chọn chủ đề của Liveshow là "Vút Bay" bởi cuộc đời mỗi người chỉ có một lần để sống, tại sao lại không khiến cho nó trở nên thật rực rỡ. Trang luôn tự động viên mình phải luôn lạc quan, tích cực vượt qua tất cả những thăng trầm cũng như thử thách mà mình gặp phải. Có như vậy để bản thân sống hết mình, mai này không phải nuối tiếc điều gì vượt lên trên tất cả để toả sáng theo cách của mình", ca sỹ Quỳnh Trang cho biết thêm.

Sau "Vút Bay" ca sỹ Quỳnh Trang cho biết bản thân mình sẽ tập trung vào sáng tác để cho ra mắt album đầu tay

Trong dịp này, Quỳnh Trang cũng chia sẻ về những dự định sắp tới của mình. Bên cạnh việc hoàn thiện nốt những khâu cuối cùng của Liveshow Vút Bay, nữ ca sỹ Quỳnh Trang cũng đang tập trung vào việc sáng tác và cho ra mắt album đầu tay của mình.

Liveshow Trang kún được anh chị em hoạt động nghệ thuật trên địa bàn TP. Vinh xem là cơ hội để đoàn kết, hiểu nhau hơn

Quỳnh Trang và cả ekip thực hiện mong muốn Liveshow Trang kún với chủ đề Vút Bay sẽ là điểm khởi đầu cho nhiều những Liveshow âm nhạc của các ca sỹ khác sẽ được diễn ra trên mảnh đất thành Vinh nơi giàu truyền thống văn hóa, nghệ thuật. Ngoài ra, Liveshow Trang kún hứa hẹn sẽ là bữa tiệc âm nhạc đầy cảm xúc.

Video họp báo giới thiệu về Liveshow Trang kún

Liveshow Trang kún Ca sỹ: Nguyễn Quỳnh Trang Chủ đề: Vút Bay Slogans: Bước đi không dừng lại Ca sỹ tham gia Liveshow: Ca sỹ Minh Hiếu, ca sỹ Vũ Quốc Nhật, ca sỹ Thuỳ Linh, ca sỹ Ngọc Huyền, ca sỹ Thuỳ Dung, ca sỹ Thanh Mai, ca sỹ Phan Phượng, ca sỹ Lệ Thu, ca sỹ Hồng Ngọc. Ban nhạc: Band Choa và AE đồng nghiệp của Trang Cún Nhóm nhảy: Vũ đoàn Lady Queen, vũ Đoàn Maria và nhóm Vius Dance Studio Địa điểm: Summer Vinh - Summer Convention Center

Tác giả: An An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn