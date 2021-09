Hơn 400.000 dân ở Nghệ An đã tiêm vắc xin, Huế trợ cấp cho người bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Trong tỉnh

Nghệ An đã có hơn 400.000 người đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19; TT-Huế sẽ hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.