Hơn 300 trường tại Nghệ An cho học sinh nghỉ do mưa ngập sâu

Trường Mầm non xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, Nghệ An cho trẻ nghỉ học từ sáng 29/9 do ngập sâu, nước tràn vào sân.

Sáng 29/9, theo thống kê của Sở GD&ĐT Nghệ An, đã có 13/21 huyện, thị có học sinh nghỉ học gồm Quỳnh Lưu, Cửa Lò, Con Cuông, Nghi Lộc, Yên Thành, Diễn Châu, Thái Hòa, Tân Kỳ, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Anh Sơn, Thanh Chương. Trên toàn tỉnh, có hơn 300 trường nghỉ tổ chức dạy học để đảm bảo an toàn do ảnh hưởng của bão số 4, mưa to trên diện rộng.

Trường Mầm non Thanh Nho, huyện Thanh Chương, Nghệ An ngập lụt do mưa lớn.

Tại huyện Quỳnh Lưu, từ sáng sớm, tất cả trường THCS, tiểu học, mầm non đã thông báo cho học sinh nghỉ do mưa lớn, gây ngập lụt cục bộ. Thầy Trần Xuân Nhương – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Lưu cho biết: Mưa lớn liên tục từ chiều và suốt đêm hôm qua (28/9) trên toàn huyện khiến giao thông ở nhiều xã, thị trấn chia cắt, ngập lụt cục bộ. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Phòng đã chỉ đạo các trường trước mắt cho học sinh nghỉ ngày 29/9. Đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết thực tế để chủ động tổ chức dạy học.

Hơn 300 trường tại Nghệ An cho học sinh nghỉ học, trong đó nhiều trường bị nước tràn vào ngập sân và khuôn viên.

Theo thầy Trần Xuân Nhương, huyện Quỳnh Lưu có địa bàn rộng lớn gồm cả vùng đồng bằng, miền núi và cả vùng biển. Ở khu vực trung tâm, nhiều đơn vị như thị trấn Cầu Giát, xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lâm, Quỳnh Hưng… bị ngập lụt do địa hình thấp trũng, tiêu nước kém. Các xã miền núi, trung du như Quỳnh Mỹ, Ngọc Sơn, Quỳnh Châu, Quỳnh Thắng… có khu vực khe suối, cầu tràn nước dâng cao gây nguy hiểm trong đi lại. Còn các xã vùng biển tuy không ngập lụt nhưng mưa to, gió mạnh.

Ngoài việc tạm nghỉ dạy học, Phòng cũng chỉ đạo nhà trường phối hợp với địa phương đảm bảo an toàn tại chỗ cho học sinh. Nhắc nhở gia đình không cho con em đến vùng nước ngập, nơi có biển cảnh báo nước sâu, cấm qua lại.

Nhiều tuyến đường tại các địa phương của Nghệ An bị ngập sâu do mưa lớn suốt đêm 28/9.

Tại huyện Thanh Chương, ông Trần Xuân Hà – Trưởng phòng GD&ĐT cũng thông tin phần lớn các trường đã thông báo cho học sinh nghỉ do thời tiết mưa lớn gây ngập sâu, chia cắt giao thông. Hiện chỉ còn một số trường ở khu vực cao, an toàn như thị trấn Thanh Chương, xã Thanh Phong, Thanh Yên… vẫn đang dạy học bình thường, thì các đơn vị khác đang tạm nghỉ.

Đặc biệt là những xã dọc 2 bên sông Giăng và sông Lam đang bị ngập sâu. Trong đó, Trường Mầm non Võ Liệt bị tốc mái nhà bếp bán trú cho trẻ, Trường Mầm non Thanh Mỹ bị nước lũ cuốn đổ tường bao…

Nước sông Giăng qua huyện Thanh Chương, Nghệ An dâng cao, chảy xiết sau mưa lớn.

Trường THPT Thanh Chương 3 có học sinh chủ yếu ở các xã Thanh Mỹ, Thanh Nho, Thanh Hòa, Cát Văn, Hạnh Lâm… hiện đang ngập nặng do nước sông Giăng dâng cao. Nhà trường cũng đã cho học sinh nghỉ học từ sáng nay 29/9.

Thầy Lê Văn Quyền – Hiệu trưởng cho hay, nhà trường cũng giao giáo viên chủ nhiệm thường xuyên liên lạc nắm bắt tình hình gia đình học sinh của lớp. Quán triệt học sinh trong thời gian nghỉ học ở nhà không đến các vùng nước sâu, chảy xiết, nguy hiểm. Nếu em nào ở vùng phức tạp, ngập lụt nặng, cần giúp đỡ thì kịp thời báo với thầy cô giáo, nhà trường để có phương án phối hợp cứu hộ.

Tại TP Vinh sáng nay học sinh vẫn đến trường bình thường. Tuy nhiên, một số trường ở vùng thấp trũng, thoát nước chậm bị ngập, học sinh lội bộ vào trường.

Tại nhiều huyện vùng cao Nghệ An, mưa lớn những ngày qua khiến nước sông suối dâng cao và có nguy cơ sạt lở đất. Huyện miền núi Quế Phong, học sinh một số trường thuộc các xã Nậm Nhoóng, Tri Lễ, Cắm Muộn, Quang Phong đã được thông báo nghỉ học.

Các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ cũng chỉ đạo các nhà trường vùng ven sông Lam, sông Dinh, sông Giăng… chủ động tùy thực tế địa phương cho học sinh nghỉ học. Tránh tình trạng qua cầu tràn, sông suối nguy hiểm. Đặc biệt thông báo qua nhiều phương tiện như tin nhắn, mạng xã hội, qua loa phát thanh đến từng gia đình, thôn bản để quản lý đảm bảo an toàn cho con em trong mùa mưa bão.

