Hơn 121 tỷ đồng được ủng hộ tại Chương trình Tết vì người nghèo Nhâm Dần – 2022

Quang cảnh Chương trình Tết vì người nghèo Nhâm Dần 2022

Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh ước còn 2,74%

Cách đây tròn 60 năm, vào đêm giao thừa của mùa Xuân Nhâm Dần 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu đã lặng lẽ tới thăm một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thủ đô Hà Nội. Sau Tết, Người đã chỉ thị cho Ủy ban hành chính Thành phố Hà Nội phải chú ý tạo công ăn việc làm cho những người lao động gặp nhiều khó khăn. Bác nói: “Mỗi người, mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng và gộp những nỗi đau khổ riêng của mỗi người, mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi”. Đức độ của Bác theo năm tháng càng khắc ghi sâu đậm không bao giờ phai nhạt trong tâm hồn mỗi người dân Việt Nam. Khắc ghi ý nguyện của Bác Hồ, nhiều năm qua, cả nước và tỉnh Nghệ An nói riêng đã dành sự quan tâm một cách chu đáo cho người nghèo, đặc biệt là mỗi khi Tết đến Xuân về.

Các đại biểu dự Chương trình Tết vì người nghèo Nhâm Dần 2022

Năm 2021, với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An đã nỗ lực hết mình để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây cũng là năm Nghệ An đã vượt lên mọi khó khăn để cùng chung tay, đi qua những khó khăn của đại dịch COVID-19, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh ước còn 2,74%, giảm 0,26% so với năm 2020. Tổng nguồn lực huy động để thực hiện công tác an sinh xã hội và phòng, chống dịch COVID-19 đạt gần 500 tỷ đồng. Tuy vậy, năm 2021 đi qua nhưng vẫn còn đó những khó khăn hiện hữu, đời sống nhân dân, nhất là người dân vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, bãi ngang, vùng ngập lụt có nguy cơ nghèo, tái nghèo tiếp diễn. Đến nay, theo chuẩn nghèo mới, toàn tỉnh còn hơn 66.000 hộ nghèo, trên 56.000 hộ cận nghèo và có trên 100.000 người lao động gặp rất nhiều khó khăn khi trở về quê tránh dịch COVID-19.

Riêng Tết Tân Sửu 2021, toàn tỉnh đã huy động được hơn 96 tỷ đồng, tặng quà cho hơn 34.000 hộ nghèo, hơn 84.600 hộ cận nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội, bình quân mỗi suất quà có giá trị tối thiểu 500 ngàn đồng.

Cô và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền chia sẻ câu chuyện về Bức tranh đá “Cho đi là còn mãi” được bán đấu giá thành công với giá 600 triệu đồng

Phát huy kết quả đạt được, hưởng ứng Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy về ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo đón Tết Nhâm Dần 2022 với mong muốn nhà nhà đều có Tết, Chương trình Tết vì người nghèo 2022 có chủ đề “Cho đi là còn mãi” với mong muốn tiếp tục kêu gọi sự sẻ chia của toàn thể xã hội đối với người nghèo - cũng là một lời cảm ơn những hơi ấm mãi còn của triệu triệu tấm lòng nhân ái.

Trao yêu thương sẽ nhận được yêu thương

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kêu gọi các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, các tổ chức và cá nhân tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ người nghèo

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Nghệ An luôn xác định công tác xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ có tính chiến lược lâu dài, là một trong những tiêu chí, thước đo quan trọng để đánh giá việc thực hiện chính sách an sinh xã hội. Với truyền thống tốt đẹp của người dân xứ Nghệ, Chương trình Tết vì người nghèo những năm qua đã kêu gọi tổng số tiền hơn 450 tỷ đồng để chăm lo Tết cho hàng trăm ngàn hộ nghèo.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh, các khán giả đang xem truyền hình tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ người nghèo với tinh thần “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhất là vào dịp Tết đến, Xuân về; tiếp tục có những đóng góp thiết thực nhiều hơn nữa cho công tác giảm nghèo trong thời gian tới. Bằng giá trị nhân văn của cuộc sống, “Trao yêu thương sẽ nhận được yêu thương”, mỗi món quà dù ít, dù nhiều sẽ góp phần giúp cho người nghèo vơi bớt gánh nặng lo toan vượt qua được những khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, để mọi người, mọi nhà đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui hơn, đầm ấm và đủ đầy hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Nghệ An sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các địa phương phân bổ, trao đến tận tay người nghèo, các hộ nghèo đảm bảo công bằng và kịp thời.

Dịp này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã có những nghĩa cử cao đẹp giúp đỡ cho người nghèo, hộ nghèo, đặc biệt đã tích cực hưởng ứng Chương trình “Tết Vì người nghèo” của tỉnh trong suốt những năm qua. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhiệt liệt biểu dương các hộ nghèo thời gian qua đã tự giác viết đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo, để dành sự hỗ trợ cho các hộ nghèo khác còn khó khăn hơn.

Tại chương trình, cô và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền, huyện miền núi Tương Dương chia sẻ câu chuyện về bức tranh đá “Cho đi là còn mãi”. Tại phiên bán đấu giá, bức tranh đá “Cho đi là còn mãi” được bán với số tiền 600 triệu đồng. Số tiền này được cô và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền đóng góp vào quỹ Vì người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Bằng khen của UBND tỉnh và hoa cảm ơn doanh nghiệp

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh trao Bằng khen của UBND tỉnh và hoa cảm ơn các đơn vị

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 62 đơn vị, doanh nghiệp vì đã có nhiều đóng góp cho Chương trình Tết vì người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022.

Tại Chương trình Tết vì người nghèo Nhâm Dần 2022 với chủ đề “Cho đi là còn mãi”, các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đã ủng hộ hơn 121 tỷ đồng.

Mọi đóng góp của quý vị xin gửi về Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh Nghệ An, số TK: 3751.0.9039471 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ hoặc số TK: 51010005288288 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nghệ An hoặc số TK 3601238666666 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Nam Nghệ An

