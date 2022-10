Hội nghị giao ban báo chí tháng 10

Các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở TT&TT, Trần Minh Ngọc – Giám đốc Đài PT-TH tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cùng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các cơ quan báo chí phản ánh kịp thời tình hình mưa lũ gây thiệt hại về người và tài sản

Phó Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Bá Hảo báo cáo công tác báo chí tháng 9

Đánh giá về công tác báo chí tháng 9/2022, Phó Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Bá Hảo cho biết: Trong tháng 9, các cơ quan báo chí đã chấp hành nghiêm túc chỉ đạo định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, quản lý nhà nước của Sở TT&TT. Trên lĩnh vực thời sự, chính trị, các cơ quan báo chí đã thông tin hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo tỉnh; những nội dung trọng tâm trong phiên họp thường kỳ của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; nhấn mạnh những kết quả tích cực đạt được trong 9 tháng qua, nêu bật nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong điều hành, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; chăm lo công tác an sinh xã hội; sự cố gắng, nỗ lực của các doanh nghiệp, công nhân, viên chức, lao động. Đồng thời bình luận, nhận định những thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm của Nghệ An.

Đặc biệt, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã có nhiều tin, bài, chương trình, phóng sự phản ánh kịp thời tình hình mưa lũ gây ngập úng, sạt lở, thiệt hại về người và tài sản của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, nhất là lũ ống, lũ quét tại huyện Kỳ Sơn; chủ động thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sẵn sàng ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt; ghi nhận đánh giá cao công tác kiểm tra, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ của cấp ủy chính quyền các cấp, cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang và người dân vùng bị thiệt hại. Đồng thời ghi nhận các tổ chức, cá nhân đã chia sẻ kịp thời với người dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Các cơ quan báo chí tăng cường các tuyến tin, bài thông tin, tuyên truyền về các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; thông tin chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối với các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư trong việc thực hiện quyết liệt tinh thần Nghị quyết 124 của Chính phủ. Bên cạnh đó, một số cơ quan báo chí có các bài viết đề cập đến những tồn tại, bất cập trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường, khoáng sản; kiến nghị đề xuất tăng cường các giải pháp kiểm soát giá cả trị trường, đảm bảo cung - cầu trong dịp cuối năm.

Các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với hiện thực hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; công tác phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền gương sáng trong dạy và học; tuyên truyền, quảng bá các danh lam, thắng cảnh, tiềm năng du lịch, con người của vùng quê xứ Nghệ; nêu bật những tín hiệu khởi sắc du lịch...

Trong tháng 9/2022, nhiều vấn đề cũng được các cơ quan báo chí, các trang Fanpage và mạng xã hội thông tin, dư luận quan tâm như: Tình trạng lạm thu tại một số trường học; tình trạng chậm tiến độ của một số dự án. Đặc biệt là sai phạm của Dự án nuôi cá rô phi Isreal công nghệ cao của Công ty CP Synot tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên...

Nhà báo Quang Tiến - Thường trú VTV8 đề nghị Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An phối hợp để đưa nhiều thông tin của Nghệ An lên sóng VTV

Nhà báo Thanh Mai – Tạp chí Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam đề nghị các cấp chính quyền của tỉnh tăng cường công tác phối hợp, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí tiếp cận kịp thời các địa điểm tác nghiệp

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí kiến nghị cần tuyên truyền mạnh mẽ để nâng cao ý thức của người dân trong quá trình ứng phó mưa lũ, không để thiệt hại về người do chủ quan; tỉnh cần quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện để các nhà báo tiếp cận tác nghiệp kịp thời trong điều kiện thiên tai bão lũ... Đồng thời, cần xử lý tình trạng nhà đầu tư huy động vốn trái phép; thực hiện quyết liệt việc xử lý dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả các chương trình, kế hoạch nhằm đạt kết quả cao nhất chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường cho biết các nội dung phản ánh tại buổi giao ban báo chí đều được Ban Thường vụ Tỉnh ủy nắm bắt và chỉ đạo xử lý, giải quyết

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cảm ơn và đánh giá cao sự kết nối, sẻ chia của các cơ quan báo chí đối với người dân trong các hoạt động xã hội, từ thiện. Cùng với đó, các cơ quan báo chí đã nỗ lực trong việc bám sát lãnh đạo, chỉ đạo, tình hình thực tiễn của tỉnh để phản ánh kịp thời. Đặc biệt, các hình ảnh về lũ lụt được phản ánh khá đậm nét, nhất là lũ ống, lũ quét ở huyện Kỳ Sơn vừa qua. Các nhà báo là các chiến sỹ xung kích đi đầu trong phán ảnh hậu quả nặng nề của hoàn lưu cơn bão số 4 tại huyện Kỳ Sơn và các địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Thông qua đó, đến nay, có trên 5.000 tập thể, cá nhân đã ủng hộ người dân vùng ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn Nghệ An.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục chủ động, cập nhật thông tin tình hình mưa lũ; quan tâm phản ánh thêm các khó khăn của người dân vùng lũ; công tác khắc phục hậu quả, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ của các cấp ủy chính quyền, cơ quan chức năng; cảnh báo, hướng dẫn, tuyên truyền để người dân chủ động ứng phó với những diễn biến thất thường của thời tiết, ứng phó với lũ quét, sạt lở, ngập lụt; thông tin, tuyên truyền những tấm gương sáng, những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân trong việc khắc phục, sẻ chia với đồng bào chịu ảnh hưởng do lũ lụt gây ra...

Các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền những kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng qua, nhất là Chương trình phục hồi và đẩy mạnh thu hút đầu tư; nhấn mạnh 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của 3 tháng cuối năm; đôn đốc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm; thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch nhằm đạt kết quả cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; những nỗ lực quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; chăm lo công tác an sinh xã hội; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022.

Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền phương án bảo đảm sản xuất nông nghiệp vụ Đông, hỗ trợ cung ứng và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thúc đẩy các sản phẩm công nghiệp chủ lực; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; công tác an toàn lao động, an toàn vệ sinh lao động. Đổi mới tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại của tỉnh; công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo; phân giới cắm mốc; phát triển kinh tế biển, động viên ngư dân ra khơi bám biển. Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh việc tiêm vắc xin COVID-19, phòng tránh bệnh đầu mùa khỉ; giải quyết kịp thời và dứt điểm việc chi trả phụ cấp phòng, chống dịch COVID-19 cho lực lượng cán bộ y tế và chi trả lương cho đội ngũ giáo viên mầm non hợp đồng...

Tiếp tục tuyên truyền công tác dạy và học trong năm học mới 2022-2023; công tác kiểm tra, giám sát thu, chi đầu năm học; kết nối cung cầu lao động, giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ tại một số địa phương; tăng cường các tuyến tin, bài phòng, chống mua bán người; phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em; quan tâm việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội đúng đối tượng.

Đề nghị các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ; công tác phòng chống ma túy; các hoạt động đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, an toàn giao thông bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái; bình ổn giá cả thị trường. Đặc biệt, quan tâm đẩy mạnh các tuyến tin, bài quảng bá tiềm năng, lợi thế; quảng bá các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh của tỉnh, văn hóa ẩm thực, trải nghiệm thực tế để thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Trong tháng 9/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành 4 văn bản chỉ đạo xử lý 4 vấn đề báo chí phản ánh. Sở TT&TT đã tiếp nhận 05 văn bản của UBND các huyện Tân Kỳ, Yên Thành, UBND thành phố Vinh và Sở TN&MT chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, xử lý 07 vấn đề báo nêu.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn