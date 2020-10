Hối hả tạo hào tránh sóng chống bão số 7 trên biển Cửa Lò

Tàu thuyền về neo đậu tại cảng cá Cửa Hội, thị xã Cửa Lò, Nghệ An chiều 13-10 - Ảnh: DOÃN HÒA Nghệ An cấm tàu thuyền ra khơi từ 15h chiều 13-10, Thanh Hoá cấm từ 19h Các tàu thuyền và phương tiện vận tải Nghệ An cấm ra khơi từ 15h chiều 13-10. Tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 20h tối nay. Đó là nội dung công điện khẩn về việc cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 7 do ông Nguyễn Đức Trung - chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An, vừa ban hành chiều 13-10. Công điện nêu bão số 7 có khả năng khoảng 10h ngày 14-10 sẽ đi vào đất liền các tỉnh phía Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung bộ với sức gió mạnh cấp 7 - cấp 8, giật cấp 10. Để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu lãnh đạo các địa phương, đơn vị thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh, trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh, trú (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải); tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.

Cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 15h chiều 13-10. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 20h tối nay. Theo báo cáo của các địa phương và các ngành trong tỉnh đến chiều 13-10, Nghệ An có 3.337/3.485 tàu cá với 16.945/17.473 lao động đánh bắt hải sản đã vào bờ và neo đậu tại các bến. Các tàu cá và ngư dân còn lại đã nhận được hướng đi của bão và vào các khu tránh trú bão an toàn. Tại Hà Tĩnh, để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện đang hoạt động, Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển phối hợp với các địa phương ven biển đã thông báo cho 3.957 tàu cá với 14.932 lao động về nơi tránh trú an toàn. Tính tới chiều 13-10, tất cả các tàu thuyền cùng ngư dân đã vào bờ tránh trú bão an toàn. Trong thời gian này, có 33 tàu cá ngoại tỉnh Hà Tĩnh vào âu tránh trú bão tại cảng Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà. Tại Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu ngành chức năng thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển, diễn biến của bão số 7 để chủ động phòng tránh, thoát ra, không đi vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú. Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, đến cuối giờ chiều 13-10, toàn bộ 7.211 tàu, thuyền của tỉnh đã nắm được thông tin về bão số 7, duy trì liên lạc với đất liền. Trong số tàu thuyền của tỉnh nêu trên có 7.000 phương tiện, với 25.378 lao động đã vào nơi tránh trú bão số 7 an toàn. Trong đó có 109 tàu, thuyền với 522 lao động đã vào các âu, bến tránh trú của tỉnh. Số tàu, thuyền còn đã và đang vào tránh trú bão số 7 tại các âu thuyền, bến cảng, cửa sông ở các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Ninh và TP Hải Phòng. DOÃN HÒA - HÀ ĐỒNG