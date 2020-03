Hội An tạm ngừng hoạt động bán vé tham quan khu phố cổ và phố đi bộ

Sáng 12/3, bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, được sự thống nhất của UBND tỉnh Quảng Nam, Thành phố Hội An tạm nghỉ hoạt động bán vé tham quan Khu phố cổ và ngừng thực hiện phố đi bộ từ hôm nay 12/3 đến ngày 31/3.

"Hội An sẽ chuẩn bị thật tốt các điều kiện để đón khách trở lại sau thời gian này", bà Trương Thị Ngọc Cẩm cho biết.

Trước đó, chiều 11/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đến 12h ngày 11/3, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 02 trường hợp dương tính Covid-19 lưu trú tại 2 khách sạn trên địa bàn.

Ngành chức năng đã tổ chức vận chuyển ca bệnh (+) Covid-19 đến Bệnh viện Trung ương Huế để cách ly điều trị; tiến hành khoanh vùng cách ly, phun thuốc khử trùng toàn khu vực 02 khách sạn; thông báo cho Ban chỉ đạo, Sở Y tế các tỉnh trường hợp liên quan với 02 ca dương tính trên và lịch trình di chuyển để có biện pháp xử lý; cách ly và lấy mẫu 22 trường hợp tiếp xúc gần với 02 trường hợp trên; các trường hợp tiếp xúc với các trường hợp tiếp xúc gần cách ly tại nhà/nơi lưu trú theo quy định của Bộ Y tế.

Liên quan đến trường hợp 02 người Anh dương tính với Covid-19 đang ở Đà Nẵng: 06 trường hợp liên quan tại Điện Bàn đều cho kết quả xét nghiệm âm tính (-), tiếp tục cách ly/theo dõi y tế 14 ngày và các trường hợp liên quan tại huyện Thăng Bình hiện đang chờ kết quả xét nghiệm.

Ban Chỉ đạo cho biết, hiện tại, 39 trường hợp cách ly tại Nhà khách phân hiệu Trường Nông dân tại phường Cửa Đại; 26 trường hợp cách ly tại Phòng khám Đa khoa khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; 36 trường hợp đang cách ly tại cơ sở Y tế khác; 105 trường hợp tại 12 huyện/thị xã/thành phố đang cách ly y tế tại nhà và 208 trường hợp bắt buộc theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú. Tất cả các trường hợp trên tình trạng sức khỏe bình thường.

Ngành Y tế và địa phương tiếp tục triển khai những kế hoạch chuẩn bị cho việc tổ chức phòng chống dịch Covid-19 ở mức độ cao hơn, phức tạp hơn để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Tiếp tục giám sát, theo dõi, hướng dẫn các cơ sở lưu trú và các cá nhân cách ly thực hiện đúng theo quy định của Bộ Y tế.

