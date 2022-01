Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang: “Nắm lấy tay nhau và đừng nên buông”

Yêu thương sẽ thêm sức mạnh cho cuộc chiến với bệnh tật

Bằng những thước phim vô cùng ý nghĩa, MV “Rồi mai sẽ khác” dẫn dắt người xem cùng chứng kiến khoảnh khắc đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân chiến đấu cùng bệnh tật. Khi “ngày hôm nay khi ta thức giấc thì cuộc đời chẳng còn như xưa, bao hoang mang và những nỗi âu lo ngập tràn”, đó chính là thời khắc nhận ra, tài sản quý giá nhất của con người chính là sức khoẻ.

Trên bối cảnh hành lang bệnh viện hối hả, người xem đi từ “bóng tối” của nỗi lo âu đến thế giới “ánh sáng” của hy vọng và niềm tin qua những câu hát: “Ta hãy cho đi thật nhiều yêu thương. Nắm lấy tay nhau và đừng nên buông. Dẫu có khó khăn, chỉ thêm những hy vọng”.

Hạnh phúc không đến từ những ước mong “phú quý, cao sang” mà đến từ sự khỏe mạnh, yên vui - điều trân quý mà bệnh nhân và các y bác sĩ tại Vinmec đang cùng nhau vun đắp mỗi ngày. Và trong cuộc hành trình vượt qua bệnh tật ấy, thứ nâng đỡ, tiếp thêm động lực cho họ chính là tình yêu thương to lớn. Họ cùng nắm tay nhau, vượt qua giai đoạn sóng gió để hướng đến vạch đích cuối cùng là một cuộc sống khỏe mạnh, vui vẻ, đầy ắp ước mơ và khát vọng.

Từng khung cảnh trong MV đều toát lên năng lượng tích cực, tất cả được nhìn nhận qua lăng kính đầy sự trân trọng của các nghệ sĩ - những người kể chuyện vô hình. Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, sự yêu thương trở thành “liều thuốc tinh thần” cho bệnh nhân, giúp họ mạnh mẽ hơn để vượt qua những khó khăn trong cuộc chiến đấu với bệnh tật đầy cam go và thử thách.

Khi cảm xúc chạm tới trái tim

Bỏ lại sau lưng những vất vả, khó nhọc trên hành trình chiến đấu với bệnh tật, điểm cuối cùng của chuyến du hành của các nghệ sĩ được đặt tại khuôn viên của bệnh viện - nơi bệnh nhân, y bác sĩ và nghệ sĩ được nối kết với nhau bởi tình yêu thương và sự lạc quan. Tại đây, họ cùng nhau hòa mình trong không gian âm nhạc với ánh mắt rạng rỡ niềm tin để cùng hướng về tương lai tươi sáng vì “dẫu có khó khăn thì chỉ càng thêm hy vọng”.

Đặc biệt, MV còn gửi gắm thông điệp “Sống hết mình đi, hãy bớt nghĩ suy vì cuộc đời luôn bất ngờ”, cũng như đừng bao giờ đầu hàng bệnh tật vì chúng ta luôn có giải pháp để cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn bởi “thứ ta nghĩ rằng khó với… luôn gần kề”.

MV “Rồi mai sẽ khác” chạm đến trái tim người xem từ hình ảnh xúc động, những lời ca ý nghĩa, và giai điệu ngọt ngào thấu cảm. Trải qua quãng thời gian 2 năm vì dịch bệnh Covid, giãn cách không làm người ta xa cách, bệnh tật không làm chúng ta sợ hãi mà ngược lại, giúp chúng ta kiên cường hơn, gắn kết yêu thương hơn.

Video: MV "Rồi mai sẽ khác"

Đây cũng là món quà nhỏ trân quý mà trong dịp kỷ niệm 10 năm hoạt động, Vinmec cùng các nghệ sĩ dành tặng cho những “chiến binh” kiên cường, quả cảm và là lời tri ân sâu sắc dành cho đội ngũ y bác sĩ vì những “phép màu” kì diệu mà họ đã tạo ra.

Với giai điệu tràn đầy sự lạc quan, MV “Rồi mai sẽ khác” muốn nhắn nhủ mọi người hãy chuẩn bị và đầu tư cho sức khỏe ngay từ hôm nay để vun vén cho một tương lai khỏe mạnh.

Bằng thông điệp ý nghĩa, MV “Rồi mai sẽ khác” sẽ tiếp thêm sức mạnh cho tất cả “chiến binh” kiên cường cùng đội ngũ y bác sĩ bước tới một tương lai tươi sáng - nơi chỉ có tình yêu thương trọn vẹn, được vun đắp từ sự khỏe mạnh thể chất và tinh thần.

Được thành lập từ 7/1/2012, trong 10 năm qua, với sứ mệnh “Chăm sóc bằng Tài năng, Y đức và sự Thấu cảm”, đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, dược sĩ và điều dưỡng tại Vinmec - đã đạt được những thành tựu đột phá trong điều trị lâm sàng trên nhiều lĩnh vực như: Tim mạch, Ung bướu, Tiêu hóa, Sản phụ khoa, Nhi khoa, Tế bào gốc và Chấn thương chỉnh hình. Bắt kịp xu thế của những nền y tế hiện đại nhất thế giới, Vinmec đang chuyển đổi sang xu hướng “cá thể hóa” trong điều trị với mục tiêu “lấy khách hàng làm trung tâm”. Sở hữu hệ thống y tế hàn lâm vươn tầm quốc tế thông qua những nghiên cứu đột phá cùng nền tảng vững chắc về con người và công nghệ, trong 1 thập kỷ tiên phong, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec đảm bảo cung cấp những giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện; lượng điều trị xuất sắc và tạo ra giá trị khác biệt trong chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Tác giả: Vũ Như Biển

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn