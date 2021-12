HLV qua đời thương tâm sau khi ăn mừng bàn thắng của đội nhà

CLB El-Magd đối đầu với Al-Zarka tại vòng 9 của giải hạng hai Ai Cập 2021/22 và trận đấu đang hướng đến một kết quả hòa không bàn thắng.

Tuy nhiên, đội bóng thành Alexandria đã ghi bàn thắng quyết định ở phút 90 2' để bảo toàn thành công ba điểm ở lại sân nhà. Trong lúc ăn mừng, HLV El-Selhedar đột ngột bất tỉnh và ngay lập tức được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương. Mặc dù các bác sĩ nỗ lực hết sức để cứu chữa nhưng HLV El-Selhedar đã qua đời tại bệnh viện Al-Amriya ở Alexandria. Người ta tiết lộ rằng một cơn đau tim là lý do đằng sau cái chết của ông.

El-Selhedar dành phần lớn sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình cho CLB Ismaily trong thập niên 1990s, ông giành chức vô địch Giải Ngoại hạng Ai Cập và Cúp Ai Cập. Sau đó, ông chuyển sang nghiệp huấn luyện.

Your browser does not support the video tag.

HLV El-Selhedar ăn mừng bàn thắng và gục ngã vì đau tim

Tác giả: Hoàng Anh

Nguồn tin: Trí thức trẻ