HLV Đặng Anh Tuấn nghỉ việc sau khi bị tố "mượn tiền chưa trả"

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 20/1, lãnh đạo sở VH-TT&DL An Giang (địa phương quản lý HLV Đặng Anh Tuấn) đã có cuộc họp để giải quyết các vấn đề liên quan đến cá nhân ông Tuấn.

HLV Đặng Anh Tuấn đang công tác tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh An Giang và là HLV trực tiếp dẫn dắt kình ngư Ánh Viên.

HLV Đặng Anh Tuấn, thầy của kình ngư Ánh Viên.

Trước đó, HLV Đặng Anh Tuấn được nhắc đến trong đoạn livestream của cựu người mẫu Trang Trần với lý do không trả số tiền vay 230 triệu đồng đúng hạn. Sau khi sự việc lùm xùm này xảy ra, ngày 19/1, HLV Đặng Anh Tuấn đã bày tỏ nguyện vọng xin không huấn luyện Ánh Viên trong thời gian tới.

Trong cuộc họp diễn ra ngày 20/1 của sở VH-TT&DL An Giang, lãnh đạo đơn vị này đã thống nhất đồng ý nguyện vọng xin nghỉ việc của ông Đặng Anh Tuấn.

"Hiện nay ông Tuấn là viên chức, trưởng bộ môn bơi lội của Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh An Giang. Trong thời gian tới sở VH-TT&DL An Giang sẽ hoàn tất các thủ tục theo quy trình để cho ông Tuấn nghỉ việc", Tuổi Trẻ dẫn lời ông Đào Sĩ Tuấn, phó giám đốc sở VH-TT&DL An Giang cho biết.

Được biết, ông Tuấn không có mặt trong cuộc họp này và cũng không có đơn giải trình về vụ việc nợ tiền cựu siêu mẫu Trang Trần chưa trả.

Liên quan tới vụ việc trên, HLV Đặng Anh Tuấn chia sẻ với báo Thanh Niên cho biết, sở dĩ ông phải đi vay tiền vì bản thân mình cũng đang bị nợ một khoản rất lớn, lên đến 980 triệu đồng mà người mượn là một cán bộ lãnh đạo của Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao An Giang.

Điều đáng nói là ông Đặng Anh Tuấn cho mượn tiền mà không có bất kỳ giấy tờ nào làm chứng về khoản cho vay.

"Tôi cho mượn bằng tiền cá nhân của tôi. Nhiều người biết tôi đưa tiền cho anh ấy. Thật lòng tôi đã cố gắng chịu đựng để giữ tình nghĩa anh em. Nhưng tình nghĩa đó đã đẩy tôi xuống hố sâu”, ông Đặng Anh Tuấn tâm sự.

