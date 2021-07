Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nói gì khi tổ chức thi giữa mùa dịch

Nội dung tài khoản T.A chia sẻ trên trang mạng xã hội facebook gây xôn xao những ngày qua.

Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao trước thông tin đăng trên nhóm facebook của sinh viên Đại học Vinh phản ánh về việc dù đang trong thời gian dịch Covid-19, nhưng trường vẫn tổ chức thi, tập trung đông người khiến nhiều sinh viên lo lắng.

Status này kèm theo thông tin phản ánh và kèm theo một đoạn clip ngắn thể hiện hàng trăm người đang tập trung đông đúc trước các phòng học được cho là của Trường Đại học Vinh.

Cụ thể tài khoản T.A chia sẻ: "Mình là sinh viên khóa K61 của Trường Đại học Vinh. Trong đợt thi kết thúc môn vừa qua, sinh viên này và nhiều người khác phải cách ly y tế vì trong phòng thi có 1 trường hợp F1...".

Người này chia sẻ thêm, trước khi kỳ thi diễn ra, phụ huynh của sinh viên này cũng đã gọi đến trường để xin hoãn thi vì nhận thấy quá trình di chuyển đến trường sẽ không đảm bảo an toàn, tuy nhiên, sau đó kỳ thi vẫn được diễn ra.

Sau khi thông tin trên đăng trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Nhiều ý kiến cho rằng, đang trong thời kỳ dịch bệnh nguy hiểm nhưng phía Trường Đại học Vinh tổ chức các kỳ thi là không đảm bảo an toàn và rất nguy hiểm.

Để rõ hơn về vấn đề trên, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh và ông Bằng xác nhận đã nắm bắt được thông tin xôn xao trên mạng xã hội. Đồng thời khẳng định trường đã tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn trong việc phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Hình ảnh sinh viên tập trung đông đúc được cho là đang tham dự kỳ thi do Trường Đại học Vinh tổ chức.

Tuy nhiên, người đứng đầu Trường ĐH Vinh xác nhận, thông tin, hình ảnh này bị cắt ghép, đưa không đúng và đã trình báo cơ quan an ninh mạng.

Người đứng đầu Trường Đại học Vinh cho biết: "Trong đợt dịch Covid-19 vừa rồi, để đảm bảo cho các em học và thi học kỳ theo kế hoạch của nhà trường và đã triển khai một số nội dung như: Chuyển hình thức thi thông thường sang hình thức thi trực tuyến đối với những môn thi có thể chuyển đổi được.

Có những môn vì đặc thù nên không thể chuyển đổi thi trực tuyến được, nên nhà trường đã chờ đến giai đoạn tình hình dịch bệnh lắng xuống mới tổ thức thi. Việc thi cũng được chia ra nhiều đợt thay vì tổ chức thi một môn, một đợt như trước đây.

Những em nào đảm bảo, đủ điều kiện và an toàn về mặt y tế thì đến tham gia kỳ thi theo tinh thần công văn của tỉnh. Còn những em nào ở những vùng dịch hay cảm thấy đi lại chưa thuận tiện có thể thi vào các đợt tiếp theo".

Nói về khâu tham mưu, vị hiệu trưởng cho biết: "Bộ phận y tế đã tham mưu và đã thực hiện kỹ công tác phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn tại các phòng thi và các yếu tố khác. Số lượng sinh viên trong mỗi phòng thi nếu như trước đây là 35 em, thì nay chỉ hơn 20 em để đảm bảo giãn cách trong phòng thi; phía ngoài có các bộ phận y tế để chăm sóc, nhắc nhở các em để đảm bảo đúng theo tinh thần phòng, chống dịch".

"Cái chính ở đây trường không làm mất cơ hội của các em. Các em không thi đợt này thì có thể thi vào đợt sau, trường cũng đã không ngại tốn kém từ chuyển đổi hình thức, tổ chức thi thành nhiều buổi, nhiều đợt. Thậm chí có những em nằm trong vùng dịch khó khăn nhà trường cũng có thể tổ chức thi trực tuyến với sự giám sát của thiết bị", vị đứng đầu Trường đại học Vinh nói.

Trường đại học Vinh.

Trả lời về câu hỏi vì sao trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc nhà trường tổ chức thi có cần thiết hay không? Và liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh sinh viên đông đúc được cho là đang tham dự kỳ thi tại Trường đại học Vinh?.

Hiệu trưởng Trường đại học Vinh cho biết, trong những ngày gần đây đặc biệt từ thời điểm huyện Quỳnh Lưu phát hiện trường hợp mắc Covid-19 là hoàn toàn không có.

"Quá trình xác minh cũng không có bất kỳ học sinh nào đăng thông tin như vậy. Nhóm facebook này trước kia là của các cựu sinh viên của trường lập ra nhưng khoảng 10 ngày trước thì bị hacker chiếm đoạt mất. Những người này yêu cầu mua lại 20 triệu đồng.

Phía trường có đăng một số thông tin để nói rõ về việc này nhưng bị chặn không đăng được. Hiện nhà trường cũng đã có văn bản đề nghị Phòng An ninh mạng, công an Nghệ An vào cuộc", GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cho biết.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí