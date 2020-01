Hiệp sĩ bắt cướp trong làng Đại học bị hàng chục đối tượng truy sát, đốt xe, đốt nhà

Ngày 9/1, Công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ truy sát, hủy hoại tài sản xảy ra trong khu khuôn viên làng Đại học Quốc gia TP.HCM, trên phường Đông Hòa, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Hiện trường vụ việc.

Người bị truy sát, đốt xe là ông Nguyễn Văn Minh (56 tuổi) hay còn gọi là hiệp sĩ Minh “cô đơn”.

Theo đó, vào khoảng 23h khuya 8/1, hiệp sĩ Minh "cô đơn" đang ngủ thì nhận được cuộc gọi của một cô gái xin hỗ trợ sửa xe.

Lúc này do đã khuya và chỉ có một mình nên ông Minh từ chối. Tuy nhiên, sau đó cô gái này liên tục gọi điện năn nỉ nên ông Minh đồng ý đến hỗ trợ.

Sau khi hiệp sĩ Minh đến đường Hải Thượng Lãn Ông, đối diện cổng trung tâm Giáo dục Quốc phòng làng Đại học, phát hiện một cặp nam nữ đang ở đây nên dừng xe hỏi hỗ trợ.

Tuy nhiên, đúng lúc này bất ngờ xuất hiện hơn 10 đối tượng là thanh niên, cầm mã tấu, hung khí lao ra tấn công hiệp sĩ.

Hiệp sĩ Minh vội bỏ lại xe rồi chạy bộ thoát thân. Các đối tượng không chém được hiệp sĩ Minh nên quay lại châm lửa đốt xe máy của ông Minh.

Xe máy của hiệp sĩ Minh bị đốt cháy rụi.

Không dừng lại, nhóm đối tượng này còn đến căn chòi lá của hiệp sĩ ở gần đó châm lửa đốt.

Theo hiệp sĩ Minh, có thể các đối tượng này là nhóm cướp từng bị ông bắt lúc trước, nay quay lại trả thù.

Do điện thoại của hiệp sĩ Minh để trong cốp xe đã bị đốt, nên những dữ liệu trên đó cũng bị thiêu rụi.

Hiệp sĩ Minh sau đó được người dân đưa lên Công an phường Đông Hòa trình báo vụ việc.

Hiệp sĩ Minh chuyên đi giúp dân gặp nạn.

Được biết, hiệp sĩ Minh “cô đơn” nổi tiếng là khắc tinh của bọn cướp tại khu vực làng Đại học quốc gia TP.HCM. Những năm gần đây ngoài bắt cướp, hiệp sĩ Minh còn làm công việc vá xe lưu động miễn phí hỗ trợ người đi đường.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hoàng Việt

Nguồn tin: Báo Người đưa tin