Hé mở nhà thầu Ngọc Hưng, đối tác của Thái An Thành ở Nghệ An

Ảnh minh hoạ

Thời gian qua, Công ty TNHH Ngọc Hưng ở Nghệ An đã tham gia đấu thầu và trúng nhiều gói thầu lớn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu và Thị xã Hoàng Mai.

Đơn cử, Công ty Ngọc Hưng đã liên danh với Công ty Thái An Thành để trúng gói thầu Xây lắp công trình Trung tâm văn hoá, thể thao và truyền thông Thị xã Hoàng Mai, với giá trị trúng thầu hơn 41,56 tỷ đồng. Gói thầu này do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã Hoàng Mai mời thầu (UBND Thị xã Hoàng Mai làm chủ đầu tư) và được Chủ tịch UBND Thị xã Hoàng Mai phê duyệt trúng thầu tại quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 28/12/2021.

Bên cạnh đó, Công ty Ngọc Hưng có tham gia 15 gói thầu do CTCP thương mại xây dựng 482 mời thầu và đã trúng thầu cả 15 gói. Điển hình, ngày 4/11/2021, Công ty Ngọc Hưng trúng gói thầu phần xây lắp công trình Xây dựng hạ tầng quy hoạch chia lô đất ở dân cư tại xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu với giá trúng thầu hơn 2,11 tỷ đồng. Gói thầu do CTCP thương mại xây dựng 482 mời thầu và chủ đầu tư là UBND xã Quỳnh Hậu.

Trước đó, ngày 15/10/2021, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu) Nguyễn Văn Chương cũng đã ký quyết định số 535/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả gói thầu phần xây lắp công trình Xây dựng các công trình phụ trợ trường Mầm non Ngọc Sơn cho Công ty Ngọc Hưng. Giá trị trúng thầu hơn 4,52 tỷ đồng.

Ngày 3/7/2020, Công ty Ngọc Hưng trúng gói thầu Phần xây lắp công trình Nhà học 12 phòng trường Mầm non Ngọc Sơn với giá trúng thầu hơn 12,76 tỷ đồng. Dự án này cũng do CTCP thương mại xây dựng 482 là bên mời thầu.

Công ty Ngọc Hưng cũng đã tham gia 4 gói thầu do CTCP Tư vấn xây dựng Hoàng Anh Nghệ An mời thầu và đã trúng cả 4 gói như: Ngày 18/10/2021, UBND xã Quỳnh Hậu đã có quyết định số 297/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu phần xây lắp công trình Nhà hiệu bộ trường THCS Quỳnh Hậu (Quỳnh Lưu). Theo đó, Công ty Ngọc Hưng đã trúng thầu với giá hơn 8,33 tỷ đồng.

Ngày 31/3/2021, Công ty Ngọc Hưng cũng trúng gói thầu Phần xây lắp công trình Nhà học 3 tầng 15 phòng, nhà hiệu bộ và công trình phụ trợ trường tiểu học Quỳnh Phương A (Thị xã Hoàng Mai), với giá trúng thầu hơn 13,36 tỷ đồng (gói thầu này cũng do CTCP tư vấn xây dựng Hoàng Anh Nghệ An là bên mời thầu)…

Ngoài ra, Công ty Ngọc Hưng cũng tham gia đấu thầu và trúng thầu 3 gói do Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Trường Lâm, 2 gói do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Lưu mời thầu.

Đáng nói, Công ty Ngọc Hưng đã trúng thầu với tỷ lệ 100% các gói thầu tham gia, tuy nhiên, tỷ lệ tiết kiệm không đáng kể, như: 15 gói thầu do CTCP thương mại xây dựng 482 mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu hơn 98,44 tỷ đồng, có tỷ lệ giá trúng thầu với giá dự toán bình quân 99,68%, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,32%; 4 dự án do CTCP Tư vấn xây dựng Hoàng Anh Nghệ An mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu hơn 40,28 tỷ đồng, tỷ lệ giá trúng thầu với giá dự toán bình quân 99,72%, tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,28%; 3 dự án do Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Trường Lâm mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu hơn 32,15 tỷ đồng, có tỷ lệ giá trúng thầu với giá dự toán bình quân 99,74%, tương đương tỷ lệ tiết kiệm chỉ là 0,26%.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, Công ty Ngọc Hưng có trụ sở tại khối 5 thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An được thành lập năm 2006, do ông Cao Xuân Hưng (SN 1970 – Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc. Tại ngày 25/1/2018, Công ty Ngọc Hưng có vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng, với 2 cổ đông sáng lập gồm: Ông Cao Xuân Hưng nắm giữ 78,94% cổ phần và ông Nguyễn Đức Hạnh (21,05%).

Trong khi đó, CTCP Tư vấn xây dựng Hoàng Anh Nghệ An (bên mời thầu mà cả Công ty Ngọc Hưng và Công ty Thái An Thành là nhà thầu “quen thuộc”) có trụ sở tại xóm 7, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) được thành lập ngày 20/6/2013. Công ty này do ông Nguyễn Sỹ Hà (SN 1977 – Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc, ngành nghề chính là hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Tại ngày 10/11/2020, Hoàng Anh Nghệ An có vốn điều lệ 8 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập gồm: Ông Nguyễn Sỹ Hà (50,938%), ông Đặng Văn Dũng (1,25%), bà Hồ Thị Thơ (47,813%).

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn