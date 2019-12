HĐND huyện Nghĩa Đàn, Tân Kỳ khai mạc kỳ họp cuối năm

*HĐND Nghĩa Đàn: Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị huyện Nghĩa Đàn, Nghĩa Đàn tiếp tục tăng trưởng khá, đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu KT-XH. Kinh tế tiếp tục ổn định và có bước tăng trưởng khá, các khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn đi vào hoạt động ổn định phát huy hiệu quả. Trong đó có một số chỉ tiêu đạt và vượt trội như: xây dựng NTM đạt 200%, thu ngân sách 224 tỷ đồng/150 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng KT-XH đạt 16,76% vượt KH là 16,5% so với NQHĐ, nông nghiệp có sự xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả như: cam, ổi,..

Toàn cảnh kỳ họp.

Bên cạnh đó, công nghiệp- xây dựng và dịch vụ tiếp tục tăng trưởng. Thị trường bất động sản đạt khởi sắc tạo nguồn thu lớn cho huyện nhà. Thu ngân sách đạt 56,74 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, tạo việc làm mới cho hơn 1.700 lao động. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, an ninh quốc phòng đảm bảo. Tuy nhiên, do khó khăn về thời tiết và dịch tả lợn Châu phi nên nhiều chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp không đảm bảo chỉ tiêu KH của nghị quyết hội đồng như: tổng sản lượng lương thực 50.754 tấn/KH 52.663 tấn, đạt 96,38% KH; diện tích lúa, ngô đều giảm. Chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn gặp khó khăn, tổng đàn giảm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn phát biểu tại kỳ họp.

Phát huy những kết quả đạt được, mục tiêu của huyện Nghĩa Đàn phấn đấu năm 2020 đưa tốc độ huyện tăng trưởng đạt 16,5-17%; giá trị tăng thêm bình quân/người/năm: 60,5 - 61triệu đồng/người/ năm; thu ngân sách 156 tỷ đồng; phấn đấu có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn NTM là 15 xã; tỷ lệ xã có thiết chế văn hóa- thể thao đạt chuẩn quốc gia: 70%. tỷ lệ gia đình văn hóa 82,5%; tỷ lệ hộ nghèo dưới 2,96%, tăng số trường chuẩn quốc gia lên 2 trường…

Các đồng chí chủ trì.

Trong buổi sáng các đại biểu còn được nghe các báo cáo: Tình hình thu, chi ngân sách năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; kết quả hoạt động của Thường trực và 2 ban HĐND huyện năm 2019, nhiệm vụ năm 2020, giải trình ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện; hoạt động của Tòa án, Viện kiểm năm 2019, nhiệm vụ 2020. Thông báo của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và một số ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND...và thông qua các tờ trình về thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2020.

Bích Hằng – Minh Thái - Đức Anh

HĐND Con Cuông: Năm 2019 tình hình kinh tế huyện Con Cuông có chuyển biến tích cực, cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng ước đạt 8,77% so với cùng kỳ, giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt trên 2 nghìn 300 tỉ đồng. Về sản xuất nông lâm nghiệp, năng suất cây lúa đạt gần 58 tạ/ha tăng 4,84% so với cùng kỳ, diện tích và năng xuất cây lâu năm như Cam, chè tăng và vượt kế hoạch. Chăn nuôi gia súc gia cầm được duy trì và phát triển tốt, tuy nhiên vè đàn lợn giản 0,3% so với cùng kỳ do nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Về xây dựng Nông thôn mới hiện nay có 2/12 xã đạt chuẩn, 11/13 thôn bản đạt chuẩn. Lĩnh vực công nghiệp xây dựng, hoạt động dịch vụ tăng khá đặc biệt về dịch vụ du lịch, kinh doanh vận tải...Tổng thu ngân sách trên dịa bàn ước đạt trên 26,3 tỷ đồng, bằng 133,1% dự toán tỉnh giao, đạt gần 125% HĐND huyện giao, tổng chi ước trên 572 tỉ đồng.

Toàn cảnh kỳ họp.

Lĩnh vực giáo dục đào tạo đạt được nhiều kết quả và chất lượng giáo dục được nâng cao về mọi mặt. Công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và chính sách cho người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội đạt kết quả tốt. Kỳ họp thông tin vè các lĩnh vực tài nguyên môi trường, công tác quản lý đất đai, cải cách hành chính, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo

Các đại biểu tham dự.

Kỳ họp đã iến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HDND huyện, miễn nhiệm ủy viên UBND huyện, bầu bổ sung ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Tường Vi

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An