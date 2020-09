Hành trình vây bắt ổ nhóm mua bán ma túy chôn heroin dưới gốc tiêu

Hai tháng dựng chân dung đối tượng

Tháng 6-2020, qua công tác nắm tình hình và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Vinh, Nghệ An phát hiện ra đường dây này. Hoạt động hết sức phức tạp, tinh vi, thường thay đổi địa điểm, cách thức và người giao "hàng", các đối tượng có nhiều biện pháp đối phó với cơ quan Công an.

Trong đường dây có nhiều đối tượng tham gia, phân công nhiệm vụ, vai trò rõ ràng, có đối tượng điều hành, chỉ đạo; đối tượng cất giấu vật chứng và đối tượng vận chuyển...

Đối tượng cầm đầu Trần Văn Khánh.



Trước tình hình đó, tháng 8-2020, lãnh đạo Công an TP Vinh quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh bóc gỡ.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, bằng việc áp dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác minh và dựng lên được các đối tượng cộm cán, đồng thời nắm được vai trò, nhiệm vụ của từng đối tượng và quy luật tổ chức hoạt động của cả đường dây.

Theo đó, Trần Văn Khánh (SN 1963), trú xóm Long Sơn, xã Thanh Long, huyện Thanh Chương là đối tượng cầm đầu chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động. Nghiện ma túy lâu năm, lại có 1 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" nên tên tuổi của Khánh không hề xa lạ với các trinh sát ma túy xứ Nghệ bởi sự tinh quái, liều lĩnh và các mối quan hệ xã hội rộng khắp.

Thời gian này, Ban chuyên án nhận được nguồn tin các đối tượng sẽ giao dịch tại khu vực đường biên nên phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy lên kế hoạch đón lõng. Song cùng thời điểm, một số mắt xích trong đường dây này ở khu vực phía Nam đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, thấy "động" nên các đối tượng càng cảnh giác hơn.

Nhiều lần các đối tượng định chuyển "hàng" nhưng lại "hủy kèo" hoặc làm động tác giả. "Việc lên kế hoạch ém quân, vây ráp gặp nhiều khó khăn, nếu không cẩn thận dễ bị lộ và bao nhiêu công sức theo dõi hàng tháng trời của anh em cán bộ chiến sỹ sẽ "đổ sông đổ bể", Thượng tá Trần Đình Vinh, Phó Trưởng Công an TP Vinh cho hay.

Đối tượng Hoàng Văn Lĩnh.



Các đối tượng dè chừng thì lực lượng truy bắt càng cẩn thận, chắc chắn hơn. Ban chuyên án tiếp tục bố trí lực lượng kiên trì bám địa bàn, phối hợp các Phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy nắm tình hình, dựng lên chân dung các đối tượng mắt xích trong đường dây gồm Hoàng Văn Lĩnh (SN 1993), Hoàng Thế Thành (SN 1992), cùng trú xóm Long Tiến, xã Thanh Long, huyện Thanh Chương. Đồng thời chia thành nhiều mũi trinh sát bám, theo dõi hoạt động của Khánh, Lĩnh và Thành.

"Nhà 3 đối tượng có đặc điểm chung là đều ở trong xã Thanh Long, một xã trọng điểm về ma túy, các đối tượng lại có mối quan hệ họ hàng với nhau nên các trinh sát phải vận dụng sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ chứ không thể tiếp cận ở cự li gần được", Trung tá Nguyễn Văn Hòa, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Vinh nhớ lại. Trần Văn Khánh mới ra tù năm 2017 nên có nhiều kinh nghiệm đối phó với lực lượng Công an.

Nhà kín cổng cao tường, Khánh thường ở lì trong nhà không đi đâu, không có biểu hiện hoạt động, song khi các đối tượng đưa ma túy đến thì "ông trùm" này sẽ cất giấu. Gia đình đối tượng có "truyền thống" hoạt động phạm tội khi trong số 3 người con thì con gái đang thụ án chung thân về ma túy, con trai đầu có tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"...

Cuộc vây ráp đồng loạt lúc chiều tối

Ngày 7/9, Ban chuyên án nhận được nguồn tin các đối tượng trong đường dây sẽ mang một lượng ma túy tổng hợp dạng đá xuống TP Vinh để vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Trong đó, Khánh phân công hai đối tượng Hoàng Văn Lĩnh và Hoàng Thế Thành sẽ cùng nhau đưa "hàng" vào giao dịch.

Đối tượng Hoàng Văn Phương.



Lịch trình như vậy nhưng Lĩnh là đối tượng ranh ma, do nghi ngờ có sự theo dõi của lực lượng chức năng nên đối tượng quyết định xuống Vinh trước 3 ngày để thu hút sự chú ý của cơ quan Công an vào mình nhằm để Thành đưa "hàng" di chuyển trót lọt. Còn Thành sẽ đi ô tô từ Thanh Chương xuống Vinh và gặp Lĩnh sau.

Xác định thời cơ chín muồi đã đến, Công an TP Vinh đã chủ trì, phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy và Công an huyện Thanh Chương tiến hành phá án.

Khoảng 16h30 ngày 7/9, khi xe bán tải chở Thành, em họ Thành (đi cùng Thành vào TP Hồ Chí Minh gặp họ hàng) cùng một số người khác đi đến khu vực phường Cửa Nam, TP Vinh thì bị tổ công tác do Thượng tá Trần Đình Vinh làm Tổ trưởng, Trung tá Nguyễn Văn Hòa làm Tổ phó lao đến bắt giữ. Qua khám xét, tổ công tác đã thu giữ 3kg ma túy đá được cất giấu tinh vi trong chiếc balo học sinh. Đây là balo của em họ Thành do Lĩnh chỉ đạo bỏ ma túy vào nhằm "ngụy trang", cũng như dặn Thành khi lên xe và trên đường đi thì tất cả đều phải coi như không quen biết nhau.

Đối tượng Hoàng Thế Thành.



Cùng lúc này, tổ công tác thứ hai do Đại úy Nguyễn Văn Sơn, Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Vinh làm Tổ trưởng đã tiến hành bắt giữ Hoàng Văn Lĩnh khi đối tượng đang chờ Thành ở nhà trọ thuộc khu vực khối 2 phường Quán Bàu, TP Vinh. Khi lực lượng chức năng ập vào, Lĩnh cầm dao, chui vào nhà vệ sinh cố thủ, song cuối cùng đối tượng cũng phải khuất phục trước sự mưu trí, dũng cảm của lực lượng Công an.

Cũng cùng thời điểm đó, do đã có sự chuẩn bị chu đáo, hai tổ công tác khác đã tiến hành bắt, khám xét đồng loạt "ông trùm" Trần Văn Khánh tại nhà riêng và Hoàng Văn Phương (SN 1980), Nguyễn Tài Tuyên (SN 2001), Nguyễn Cảnh Thiên (SN 1998), đều trú tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương tại nhà riêng của Phương.

Khi khám xét nhà Khánh ở xã Thanh Long, ban đầu lực lượng chức năng không phát hiện ma túy. Đối tượng "cáo già" lọc lõi này đã khai báo loanh quanh để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, nhằm trốn tránh sự xử lý nghiêm của pháp luật về vai trò cầm đầu của mình, đồng thời che giấu cho một số đối tượng khác.

Ma túy được cho vào thùng sơn rồi chôn dưới các gốc cây tiêu trong vườn nhà Khánh.

Trời về khuya mưa rất to, lại mất điện khiến việc khám xét gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên quá trình trinh sát nhà Khánh trước đó, các cán bộ chiến sỹ Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Vinh nhận thấy, đối tượng hàng ngày hay có thói quen đi ra phía bên trái vườn nhà. Cộng với cơn mưa đã làm đất vườn một số nơi bị lún xuống, nhận định có thể đối tượng chôn giấu ma túy dưới vườn nên tổ công tác đã quyết định đào các vị trí nghi ngờ lên.

Qua đó phát hiện, thu giữ 13 bánh heroin, 7kg ma túy đá, 10.000 viên ma túy tổng hợp được đối tượng bọc trong nilon, giấu trong các thùng sơn chôn dưới gốc cây tiêu trong vườn nhà.

Việc khám xét nhà Khánh tiến hành từ 18h30 chiều hôm trước đến 3h sáng hôm sau mới hoàn tất.

Lực lượng chức năng khám xét, kiểm điểm số ma túy đến 3h sáng hôm sau mới xong.



Riêng đối tượng Hoàng Văn Phương (SN 1980) nghiện ma túy nặng, thông thạo địa bàn rừng núi hiểm trở nên thường xuyên được giao nhiệm vụ đứng ra giao dịch với những đối tượng bên Lào. Mỗi lần băng rừng mua ma túy, Phương thường lên khu vực giáp biên, thường xuyên thay đổi quy luật, gây khó khăn cho lực lượng truy bắt.

Số ma túy thu giữ ở nhà Khánh là do Phương cùng với Tuyên và Thiên đi lấy về từ ngày 4/8. Khi đi cùng Phương, Tuyên và Thiên không biết đó là ma túy, song khi về được Phương trả công và biết rõ là ma túy thì các đối tượng cũng không tố giác tội phạm.

Quá trình bắt giữ Phương, Tuyên, Thiên và Lĩnh, lực lượng Công an cũng thu giữ 221 viên ma túy tổng hợp và 10g ma túy đá...

Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Khánh, Hoàng Văn Lĩnh, Hoàng Thế Thành, Hoàng Văn Phương về các hành vi: mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; đồng thời khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Tài Tuyên, Nguyễn Cảnh Thiên về hành vi không tố giác tội phạm. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan.

Tác giả: Quỳnh Vinh

Nguồn tin: cand.com.vn