Hành khách hú vía khi bác tài lái xe nhưng vẫn nghe điện thoại và hút thuốc

Mới đây, khi đang đi trên chuyến xe khách giường nằm đi từ Bình Thuận đến TP HCM, một hành khách đã quay video ghi lại hình ảnh bác tài thản nhiên một tay cầm điện thoại nói chuyện, tay kia cầm điếu thuốc dù vẫn đang lái xe. Không chỉ vậy, bác tài còn buông vô lăng khiến hành khách ngồi phía sau một phen hú vía.

Tài xế nói chuyện điện thoại khi đang lái xe. (Ảnh cắt từ video)

Tài xế vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại và hút thuốc. (Nguồn: Hành khách trên chuyến xe cung cấp)

Được biết, xe giường nằm nói trên của nhà xe Cao Lâm, có địa chỉ tại phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ngày 6-2 (mùng 6 Tết), xe này xuất phát lúc 13 giờ tại TP Phan Thiết và đến TP HCM lúc 20 giờ. Hầu hết hành khách trên xe là người lao động, sinh viên, khách du lịch, trong đó có rất nhiều người già và trẻ em.

Đoạn video được quay lại khi xe đang di chuyển trên Quốc lộ 1, dù phương tiện đi lại rất đông nhưng bác tài vẫn thoải mái cầm điện thoại, có đoạn còn đưa màn hình về phía trước để người nói chuyện trong điện thoại thấy khung cảnh kẹt xe.

Nhiều hành khách đi chuyến xe này chứng kiến bác tài lái xe mất an toàn như vậy rất bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm những hành vi này để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Tác giả: Ngọc Trinh - Chung Hiếu

Nguồn tin: Báo Người lao động