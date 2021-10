Hành khách đến Nghệ An cần tuân thủ quy định gì về phòng dịch?

UBND tỉnh Nghệ An chiều 22/10 thông tin, cơ quan này vừa ban hành Kế hoạch số 604/KH-UBND về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ, đường sắt, hàng không trên địa bàn, đảm bảo "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch "Covid-19".

Theo đó, đối với hành khách đến/về Nghệ An phải thực hiện kê khai đầy đủ, trung thực thông tin cá nhân vào bản cam kết (nêu cụ thể địa phương cấp xã/phường nơi đi, nơi đến); khai báo y tế đúng quy định; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đúng cam kết.

Tự chi trả toàn bộ các chi phí liên quan đến việc di chuyển từ Cảng hàng không quốc tế Vinh, ga đường sắt, bến xe về đến nhà, nơi cách ly y tế tập trung theo quy định của tỉnh; chi phí thuê phòng cách ly, ăn uống và xét nghiệm trong thời gian cách ly; chi phí đi từ nơi cách ly tập trung về địa phương nơi cư trú.

Hành khách đến/về Nghệ An phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo đúng quy định từng loại hình vận tải của Bộ Giao thông Vận tải.

Tất cả hành khách phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về thông tin khai báo, việc thực hiện cách ly y tế theo quy định của tỉnh khi về đến Nghệ An để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tỉnh Nghệ An khuyến khích hành khách/công dân trước khi đến/về Nghệ An thực hiện xét nghiệm âm tính SARS-CoV- 2 để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng dân cư.

Ngoài ra, theo nội dung kế hoạch này, Tỉnh Nghệ An quy định rõ đối với từng loại hình vận tải hành khách bằng đường bộ, đường sắt và đường hàng không.

Cụ thể, đối với hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ, địa bàn có dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2 được tổ chức hoạt động vận tải hành khách với tần suất bình thường.

Địa bàn có dịch ở cấp độ 3 được phép vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh, xe buýt, taxi, hợp đồng, du lịch, vận chuyển học sinh, sinh viên theo nguyên tắc từ 10% đến không vượt quá 50% tổng số phương tiện của đơn vị, có giãn cách chỗ ngồi trên phương tiện (không áp dụng gian cách đối với xe giường nằm); tuyến cổ định liên tỉnh (bao gồm cả xe buýt có hành trình từ hai tỉnh trở lên) được hoạt động theo nguyên tắc từ 10% đến tối đa không vượt quá 50% số chuyển theo lưu lượng đã được Sở GTVT công bố (số chuyển/tháng) và có giãn cách chỗ trên phương tiện (không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm).

Địa bàn có dịch ở cấp độ 4 phải dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô, gồm: vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh, nội tỉnh, xe buýt, hợp đồng, du lịch (trừ xe công nghệ dưới 9 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử), vận chuyển học sinh, sinh viên; trường hợp phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc phải đi qua địa bàn có dịch ở cấp 4 thì không được dừng, đỗ.

Cảng hàng không quốc tế Vinh đã đón những hành khách đầu tiên trên các chuyến bay thương mại nội địa

Đối với hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt: tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM được chạy tối đa không quá 4 đôi tàu/ngày, đêm; tuyến đường sắt đoạn Hà Nội - Vinh chạy 1 đôi tàu/ngày đêm; các ga đón, trả hành khách trên tuyến gồm ga Chợ Sy, ga Vinh.

Đối với hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường hàng không: tần suất khai thác (khứ hồi) không quá 4 chuyến hàng ngày/chiều, thời gian áp dụng từ 21/10/2021 đến hết ngày 30/11/2021.

