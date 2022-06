Hai tử tù trốn trại và hành trình lần theo dấu vết (P cuối): Những tội ác tày trời của tên giang hồ cộm cán

Thuê sát thủ

Thọ "sứt" có vẻ mặt lạnh tanh, dù trẻ tuổi nhưng gã đã có bề dày tình tích bất hảo, với những công việc phạm pháp ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng. Khoảng năm 2015, khi đó Thọ "sứt" đang chấp hành án tại Hà Nam. Chẳng hiểu vì sao mà gã gọi điện thoại được ra ngoài.

Thời điểm này, Thọ nhận được "đặt hàng" về việc sát hại hai người đang công tác ở Công an tỉnh Sơn La và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La với giá 300 triệu/1 người.

Thọ gọi điện ra cho đối tượng Lê Quang Tuấn (tức Tuấn "bốc", SN 1991, trú tại Quảng Ninh) để nhờ mua hai quả mìn, kích nổ bằng dây cháy chậm. Sau khi Tuấn đồng ý, Thọ bảo đối tượng đến Hà Nam gặp Vũ Văn Thắng lấy 10 triệu đồng.

Cầm tiền, Tuấn ra khu mỏ Vàng Danh mua của một đối tượng không quen biết 4 thỏi thuốc nổ công nghiệp.

Hai ngày sau, Thọ lần nữa gọi điện ra nói với Tuấn là dùng số thuốc nổ trên để sát hại anh Đ và chị H (đang công tác tại Sơn La). Nghe tới đây, Tuấn sợ hãi, không đồng ý. Khoảng 4-5 ngày sau, Thọ tiếp tục gọi thuyết phục Tuấn "ra tay". Thấy số tiền công lớn, Tuấn bắt đầu "ham" và đồng ý.

Trong thời gian này, Thọ "sứt" cung cấp thông tin, địa chỉ nhà hai người ở Sơn La cho Tuấn, đồng thời cũng đưa thêm cho đối tượng 18 triệu đồng.

Ngày 27/6/2015, Tuấn bắt xe lên TP Sơn La và tìm đến nhà anh Đ và chị H để "thám thính".

Việc làm của Thọ "sứt" rất may được Công an tỉnh Sơn La phát giác, sau thời gian vận động, đối tượng Tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú, giao nộp số thuốc nổ, tiền và một vài vật chứng khác.

Sau này, khi bị bắt giữ ngay tại nơi đang chấp hành án, Thọ "sứt" đã thừa nhận việc thuê người sát hại anh Đ, chị H nhưng không thành.

Lê Văn Thọ (ảnh tư liệu)

Điều khiển từ xa

Việc phát giác ra âm mưu vô cùng thâm độc của Thọ vào năm 2015 cũng giúp cơ quan công an bóc gỡ, làm rõ một loạt các hành vi phạm pháp khác của tên giang hồ "số má" này.

Theo đó, vào năm 2014, Thọ gọi điện ra ngoài cho Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng "cụt", SN 1986, trú tại Hải Dương). Trong cuộc nói chuyện, Thọ "sứt" bảo Dũng rủ thêm người sang Hà Nam giết hai anh Trần Mạnh T và Trần Quang K. Lý do là vì hai người này đã có mâu thuẫn với bạn của Thọ.

Thọ hứa, nếu giết được 1 trong hai người trên thì bạn của gã sẽ trả công 100 triệu đồng. Nghe tới đây, Dũng "cụt" lập tức "gật đầu".

Dũng đã rủ Vũ Đình Thăng (trú tại Hải Dương) cùng tham gia với mình. Khi sang tới Hà Nam, Dũng, Thăng được đàn em của Thọ chỉ dẫn, cung cấp các thông tin liên quan tới hai anh T và K. Hai gã "sát thủ" đã nhiều lần dùng xe máy đi lại khu vực nhà của anh T, anh K nhằm nắm quy luật và nhận mặt.

Đến ngày 16/12, Thọ gọi Dũng và bảo đối tượng này quay về Hải Dương gặp một đối tượng lạ mặt để lấy khẩu súng bắn đạn hoa cải.

Khoảng 21h tối cùng ngày, Dũng, Thăng đi vào nhà anh T, trên đường chúng phát hiện anh T đang điều khiển xe máy từ ngõ ra. Dũng lập tức áp sát, Thăng ngồi sau dùng súng nhắm bắn anh T.

Phát hiện có kẻ hại mình, anh T lao xe máy vào hai đối tượng. Dũng lách ra được, Thăng nhảy xuống cầm súng lên đạn đuổi theo anh T. Thăng nhắm bắn 1 viên khiến anh T bị trúng đạn ở vùng đầu. Vào thời điểm đó, một cháu bé nghe thấy tiếng động nên mở cửa nhìn ra cũng bị mảnh đạn gây thương tích ở vùng mặt.

Cả hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, sau này công an xác định tỉ lệ thương tật của anh T là 33% còn cháu bé là 55%.

Gây án xong, Dũng gọi điện "báo cáo" thì được Thọ "sứt" chỉ đạo đưa súng cho hai đối tượng khác cất giấu. Đến ngày 8/1/2015, các đối tượng Dũng, Thăng bị bắt. Công an thu giữ tại nhà các đối tượng 2 ảnh chân dung anh T và anh K, 2 viên đạn và chiếc điện thoại mà đối tượng sử dụng liên lạc khi gây án.

Bán ma túy giả

Thọ "sứt" quả không hổ danh là tay giang hồ dám làm mọi việc. Dường như, bất cứ ai chỉ cần "lệch sóng" hay gây mâu thuẫn với gã đều phải chịu một kết cục không mấy tốt đẹp. Trường hợp của đối tượng Lê Văn Chín ở Kim Môn (Hải Dương) là một ví dụ.

Vào tháng 5/2015, Thọ "sứt" nhờ Chín mua hộ xe ô tô và đặt cọc 100 triệu đồng. Sau này, Chín chưa mua xe cũng chẳng trả lại tiền cho Thọ. Từ đây, Thọ "sứt" đem lòng oán ghét, lập mưu lừa Chín một vố "đau đời".

Thọ gọi điện cho Vũ Văn Dũng (trú tại Hải Dương) và bàn cách bán ma túy giả cho Chín. Để Dũng nghe theo, Thọ hứa sẽ xóa khoản nợ 200 triệu của Dũng với mình. Được Thọ xóa nợ chẳng khác nào "thoát án" nên Dũng đã đồng ý.

Hai tên thống nhất với nhau để Dũng đến rủ Chín mua ma túy từ Thọ nhằm bán cho "khách" người Trung Quốc của Dũng (thực chất không có khách nào).

Chín thấy Dũng hứa chắc về việc có khách muốn mua "hàng" thì cũng tham lợi nhuận mà chẳng biết cái bẫy đã được Thọ "sứt" giăng ra.

Thọ "sứt" bị bắt khi đang trốn chạy (ảnh tư liệu)

Chín gọi cho Thọ hỏi mua ma túy và được Thọ đồng ý bán "chịu" cho 6 bánh với giá 195 triệu đồng/ 1 bánh.

Thọ thuê một đàn em làm giả 6 bánh ma túy bằng bột sắn với giá 20 triệu đồng rồi hẹn sáng 6/6/2015 đem giao cho Chín, Dũng.

Công cuộc nhận "hàng" chót lọt, Dũng, Chính lập tức đi thẳng xuống Móng Cái (Quảng Ninh).

Tại đây, Dũng ra ngoài rồi thuê 1 người Trung Quốc đóng giả là khách "mua hàng". Do có bàn bạc từ trước nên khi đến xem, vị khách kia đã "thể hiện" như thật khiến Chín tin "sái cổ". Xem ma túy xong, vị khách khen "hàng tốt" đồng ý mua nhưng lấy hàng trước, tiền thanh toán sau. Được Dũng đứng ra đảm bảo, Chín đồng ý.

Thấy Chín đã nằm gọn trong bẫy, Dũng nói Chín ở lại chờ, Dũng phải quay về Hải Dương có việc, ngày hôm sau sẽ đón. Đến ngày hôm sau, Dũng gọi cho Chín nói khách tuyên bố không trả tiền vì 6 bánh ma túy kia là giả.

Lo sợ, Chín gọi điện cho Thọ báo lại sự việc. Lúc này Thọ nhất quyết không nghe vẫn bắt Chín phải thanh toán gần 2 tỉ đồng tiền hàng.

Trước "sức ép" của tên giang hồ cộm cán, cuối cùng Chín cũng phải đem hơn 200 triệu ra để thanh toán trước cho Thọ.

Dù phạm nhiều tội lỗi, bị kết án tử hình nhưng đến năm 2017, Lê Văn Thọ đã cùng một tử tù khác là Nguyễn Văn Tình trốn thoát thành công khỏi trại giam T16 Bộ Công an.

Sau 6 ngày truy đuổi, lực lượng Công an của Cục Cảnh sát Hình sự đã bắt được Thọ khi gã đang tìm cách trốn chạy trên 1 chiếc taxi tại Hải Dương. Nguyễn Văn Tình, kẻ đi cùng Thọ cũng bị bắt vào đêm cùng ngày bởi Công an tỉnh Sơn La, Hòa Bình trong một căn lán giữa rừng.

Tác giả: T.Sơn

Nguồn tin: giadinh.suckhoedoisong.vn