Hai 'quan xã' ở Nghệ An bị bắt về tội Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản

Ngày 1/5, Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, sau quá trình củng cố tài liệu, chứng cứ đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 2 bị can là Tạ Xuân Ngọc, công chức tư pháp và Cao Thị Thanh Thuận, công chức địa chính xã Minh Châu, huyện Diễn Châu về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố 2 bị can Tạ Xuân Ngọc và Cao Thị Thanh Thuận.

Trước đó, ngày 20/4, Công an huyện phá thành công chuyên án, bắt đối tượng Tạ Xuân Ngọc (SN 1982, trú tại xã Minh Châu - là công chức tư pháp - hộ tịch UBND xã Minh Châu). Quá trình điều tra, với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định Ngọc có hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Đấu tranh mở rộng chuyên án, ngày 29/4, Công an huyện Diễn Châu tiếp tục bắt đối tượng Cao Thị Thanh Thuận (SN 1989, trú tại xã Minh Châu - là công chức địa chính xã Minh Châu) về hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc và chỗ ở của Thuận, cơ quan chức năng thu giữ 2 bộ máy tính và nhiều tài liệu liên quan.

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Cao Thị Thanh Thuận.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp luật Plus