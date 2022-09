Hải Phòng: Phê bình 2 chủ tịch huyện chậm xử phạt các hộ nuôi ngao không phép

Ngày 12/9, UBND TP Hải Phòng vừa phát đi công văn hỏa tốc, chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính các hộ nuôi ngao trên biển tại huyện Kiến Thụy.

Phê bình 2 chủ tịch huyện

Cụ thể, ngày 10/9, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chủ trì họp nghe báo cáo tiến độ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các hộ nuôi ngao trên biển tại huyện Kiến Thụy.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kết luận, phê bình Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng do chậm trễ trong việc xử phạt vi phạm hành chính các hộ nuôi ngao không phép trên địa bàn theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố tại Công văn số 6761 ngày 22/9/2021 và Thông báo số 26 ngày 21/01/2022.

Chủ tịch 2 huyện ở Hải Phòng bị phê bình liên quan đến xử phạt các hộ nuôi ngao không phép trên biển khu vực Tiên Lãng, Kiến Thụy.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các huyện thực hiện cắm phao tiêu, dựng chòi bảo vệ phục vụ công tác di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao không phép trên địa bàn huyện Kiến Thụy - giai đoạn l (xung quanh 4 mỏ cát của 4 doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác) từ 22/9/2022.

Thời gian dự kiến thực hiện cưỡng chế buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả các trường hợp nuôi ngao không phép: giai đoạn 1, tại huyện Kiến Thụy từ 10/10/2022; giai đoạn 2, (gồm khu vực quy hoạch Cảng Nam Đồ Sơn và các khu vực còn lại) từ đầu năm 2023.

Đối với diện tích khu vực biển khoảng 3.000 ha đang lập quy hoạch để nuôi nhuyễn thể tại huyện Tiên Lãng giai đoạn 2022-2030, từ đầu tháng 11/2022.

Không chấp hành sẽ cưỡng chế tháo dỡ

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu UBND huyện Kiến Thụy tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham gia cuộc họp, điều chinh phạm vi, ranh giới, diện tích khu vực và vị trí cắm phao tiêu đảm bảo diện tích nuôi ngao của các hộ nằm hoàn toàn trong phạm vi cắm phao tiêu và đảm bảo luồng vào để phục vụ việc khai thác khoáng sản cát diễn ra bình thường sau khi hoàn thành việc cưỡng chế.

Đồng thời, UBND huyện Kiến Thụy Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tiên Lãng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện cắm phao tiêu các vị trí phao tiêu nằm trên địa bàn huyện Tiên Lãng.

Khẩn trương kiểm tra, thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính các hộ nuôi ngao trong phạm vi khu vực cắm phao tiêu - giai đoạn 1, xong trước 20/9/2022.

Đồng thời, khẩn trương lập, hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phương án cưỡng chế, kế hoạch cưỡng chế, kế hoạch đảm bảo an nỉnh, trật tự.

Các hộ nuôi ngao không phép trên biển sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ nếu không chấp hành. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, UBND huyện Kiến Thụy tiếp tục kiểm tra, thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính các hộ nuôi ngao trên các khu vực còn lại thuộc địa bàn huyện Kiến Thụy.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước và chủ trương của thành phố trong việc di đời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao không phép.

Phối hợp với 4 doanh nghiệp khai thác cát, chuẩn bị đầy đủ phao tiêu đề cắm xung quanh khu vực di dời các hộ đang nuôi ngao - giai đoạn I và xung quanh các mỏ cát.

Thành lập Tổ công tác để bảo vệ phao tiêu và nhà chòi bảo vệ kể từ khi bắt đầu thi công, cắm phao tiêu. Vận động xã hội hóa đề thực hiện các công việc cắm phao tiêu, dựng nhà chòi bảo vệ và tổ chức trông coi.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng giao UBND huyện Tiên Lãng khẩn trương kiểm tra, thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính các hộ nuôi ngao tại khu vực biển đang quy hoạch để nuôi nhuyễn thể tại địa bàn huyện Tiên Lãng giai đoạn 2022-2030 (khoảng 3.000ha) xong trước 1/10/2022.

UBND huyện Tiên Lãng chuẩn bị phao tiêu và đề xuất kế hoạch, phương án, vị trí cắm phao tiêu, đựng chòi bảo vệ tại khu vực 3.000ha nêu trên, báo cáo UBND Thành phố trước 25/9/2022.

Đồng thời, khẩn trương lập, hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phương án cưỡng chế, kế hoạch cưỡng chế, kế hoạch đảm bảo an nỉnh, trật tự.

Xử lý các đối tượng gây rồi trật tự trên biển

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giao Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng tăng cường lực lượng, tuần tra, giám sát đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên biển trước, trong và sau khi UBND huyện Kiến Thụy thực hiện cắm phao tiêu, dựng nhà chòi bảo vệ; phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về gây rối trật tự, lập hồ sơ ban đầu chuyển về Công an thành phổ xử lý theo quy định.

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố trong trường hợp luồng vào không đảm bảo để phục vụ việc khai thác khoáng sản cát sau khi hoàn thành việc cưỡng chế.

Người đứng đầu chính quyền thành phố Hải Phòng giao Công an thành phố, phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng xử lý các đối tượng gây rồi trật tự trên biển trước, trong và sau khi UBND huyện Kiến Thụy thực hiện cắm phao tiêu, dựng nhà chòi bảo vệ.

Công an thành phố tiếp tục phối hợp với Công an các tỉnh bạn có các hộ dân đang nuôi ngao trên địa bàn thành phố đề nắm bắt tình hình và thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo Công an các quận, huyện nắm bắt tình hình các hộ nuôi ngao tại địa phương để phối hợp với huyện Kiến Thụy đảm bảo an ninh trật tự trên biển trước, trong và sau khi UBND huyện Kiến Thụy thực hiện cắm phao tiêu, dựng nhà chòi bảo vệ.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, cùng Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố, UBND huyện Kiến Thụy xác định lại phạm vi, ranh giới, diện tích khu vực và vị trí cắm phao tiêu - giai đoạn l tại huyện Kiến Thụy.

Chủ tịch cũng yêu cầu các doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác cát trong phạm vi khu vực cắm phao tiêu - giai đoạn 1 phối hợp và hỗ trợ huyện Kiến Thụy thực hiện các nội dung trên.

Tác giả: MINH KHANG

Nguồn tin: vtc.vn