Hải Dương, nữ sinh lớp 7 bị các bạn đánh hội đồng ngay trong trường học

Qua tìm hiểu, được biết đây là hình ảnh xô xát của các nữ sinh trường THCS xã Dân Chủ (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Theo hình ảnh trong clip, một nữ học sinh bị nhiều nữ sinh khác đá, tát liên hồi vào đầu, nắm tóc lôi xềnh xệch trên sàn nhà kèm theo tiếng la hét, chửi bậy om xòm.

Trao đổi với phóng viên, ông Lưu Văn Hậu, hiệu trưởng trường THCS xã Dân Chủ xác nhận nhóm nữ sinh đánh nhau trong đoạn clip trên là học sinh trường. Sự việc xảy ra vào giờ ra chơi, khoảng 9 giờ sáng ngày 21/3.

Ông Hậu cho biết, học sinh bị đánh là em N.T.N, học sinh lớp 7. Bốn nữ sinh tham gia đánh em T. gồm có 1 học sinh lớp 6 là L.T.P (tên các học sinh đã được thay đổi) và 3 học sinh lớp 9. Nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn giữa em L.T.P và em N.

“Phía nhà trường cũng đã buổi làm việc với các học sinh và phụ huynh của các em này. Sau khi có kết quả xác minh, nhà trường sẽ có hướng xử lý phù hợp", ông Hậu thông tin.

Chia sẻ với PV, ông Trần Bình Trọng - Chủ tịch UBND xã Dân Chủ cho biết: " Chúng tôi cũng như các bậc phụ huynh, rất buồn trước sự việc trên. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, các lực lượng chức năng đã vào cuộc kịp thời để xác minh. Sau đó, địa phương sẽ có hướng xử lý cho hợp tình, hợp lý".

Theo ông lãnh đạo UBND xã Dân Chủ, để xảy ra sự việc đáng tiếc trên có rất nhiều nguyên nhân, có thể do sự phát triển của xã hội, ảnh hưởng bởi mặt trái của công nghệ, các em học sinh đang tuổi mới lớn. Một phần do cha mẹ quá bận rộn, ít có thời gian quan tâm sát sao tới con cái, một phần cũng do cách quản lý của nhà trường, các thầy cô giáo…