Hai chị em thương vong trong căn nhà dán chữ tranh chấp ở TP.HCM

Điều tra vụ 2 chị em thương vong trong căn nhà dán chữ tranh chấp Công an quận 12, TP.HCM, đã khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể người phụ nữ về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12, TP.HCM, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy làm bà V.T.H.H. (47 tuổi, ngụ TP.HCM) tử vong.

Sáng cùng ngày, người dân sống trên đường TA10, phường Thới An, quận 12, nghe tiếng hô hoán tại căn nhà dán chữ tranh chấp. Họ chạy đến kiểm tra, thì phát hiện căn nhà bốc cháy, bà H. tử vong bên trong.

Theo người dân, vụ việc còn khiến chị gái của bà H. bị bỏng, phải nhập viện cấp cứu.

Một người thân cho biết nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong việc bán căn nhà trên. Bà H. sau đó đổ xăng và tự đốt khiến 2 chị em thương vong.

Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Lê Trai.

Tác giả: Lê Trai

Nguồn tin: zingnews.vn