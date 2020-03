Nghệ An: Hai bé gái 6 tuổi quyết tâm “mổ lợn” ủng hộ 14 triệu đồng phòng chống Covid-19

Ngày 28/3, chị Đồng Thị Khánh Hòa, Phó tổ công tác xã hội, bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An xác nhận, đơn vị vừa tiếp nhận số tiền 14.175.000 đồng từ hai bé Tràn Bảo Trân (6 tuổi), hiện đang học tại trường mầm non Sông Hiếu và chị gái Trần Bảo Ngân (7 tuổi), đang học lớp 2A, trường tiểu học Hòa Hiếu 1, TX.Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Hai bé gái đến bệnh viện để ủng hộ.

Được biết, đây là số tiền quyên góp được hai bé dành dụm, tiết kiệm trong suốt 5 năm qua. Mới đây, khi các cháu có xem các chương trình kêu gọi ủng hộ để phòng chống dịch Covid-19, cả hai chị em đã quyết định dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để chung tay giúp đỡ cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Hồng Phương, mẹ của hai bé cho biết thêm: “Dự định của các bé sẽ dùng số tiền này để giúp bố mẹ mua sắm các dụng cụ học tập. Nhưng thấy chương trình kêu gọi ủng hộ, cả hai đã thống nhất với bố mẹ để quyên góp ủng hộ tại bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An mua khẩu trang chống dịch bệnh Covid-19".

Hơn 14 triệu tiền trong 5 năm qua của các em.



“Lúc đầu nghe thì tôi rất bất ngờ, nhưng khi biết về mục đích của các con thì tôi rất hạnh phúc. Vì thế vợ chồng tôi lập tức ủng hộ, cùng các con đập lợn đất rồi mang đến bệnh viện”, chị Phương vui vẻ nói.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo Người đưa tin