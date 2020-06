Hai anh em ruột ở Nghệ An nổ súng loạn xạ trong đêm

Xem video:

Sáng nay (15/6), anh Phạm Ngọc Đạt (SN 1991, trú tại xã Tam Hợp) phản ánh, khoảng 22h30 đêm qua, anh nhận được điện thoại của Nguyễn Văn Lợi (SN 1980, trú cùng xã) gọi đến nhà, nhờ hòa giải mâu thuẫn với Ngô Minh Trí (SN 1995, trú xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp).

Đến nơi, Đạt thấy Trí cùng với anh trai là Ngô Minh Mạnh (SN 1991,) và thanh niên tên Hải đi đến trên xe ô tô Camry màu đen. Vì là bạn bè lâu năm với anh em Trí nên anh Đạt đã hòa giải mâu thuẫn và yêu cầu mọi người về nhà.

Lúc này, Trí hẹn anh Đạt xuống cầu Dinh (xã Tam Hợp) để nói chuyện. Nghĩ sự việc đơn giản nên anh Đạt đồng ý và một mình bắt taxi đến cầu Dinh.

Cầu Dinh khu vực xảy ra sự việc đêm qua

Biết chuyện Trí và Đạt sắp gặp nhau ở cầu, một số bạn bè trong xã của anh Đạt cũng tò mò đến đó theo dõi sự việc.

Khoảng 23h đêm, anh Đạt nhìn thấy Hải chở Trí đi trên xe máy, còn Mạnh đi ô tô đến. Thấy nhiều người đứng trên cầu, Trí cầm súng dài khoảng 80cm, còn Mạnh cầm súng ngắn bắn loạn xạ vào đám đông.

Lúc này, anh Đạt lao đến giằng khẩu súng trên tay của Trí và bị người này chém trúng mạn sườn phải.

Ngoài ra, anh Hồ Văn Minh (SN 1994, trú xã Tam Hợp) ở trên cầu lúc đó cũng bị trúng đạn, một vết thương ở cánh tay trái và một vết sát thương xuyên ngực đi vào bên trong vùng phổi.

Người dân sau đó đưa anh Minh đi cấp cứu tại BV đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An. Đến khoảng 3h sáng nay, BV chuyển anh Minh xuống khoa Cấp cứu (BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An) để điều trị.

Theo anh Đạt, trên cầu lúc này ngoài bản thân anh và anh Minh còn có anh Phan Tất Tài (SN 1997, trú xã Tam Hợp) cũng bị chém 2 nhát.

Anh Vũ Văn Mạnh (em họ anh Minh) cho biết, hiện anh họ vẫn đang bất tỉnh.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân bị trúng đạn ở vùng ngực, đạn xuyên vào phổi và xương sườn nên tỷ lệ tử vong rất cao. Một phần phổi của bệnh nhân đã được cắt vì đạn xé rách nhiều. Ít nhất 3-5 ngày nữa bệnh nhân mới có thể tỉnh lại.

Anh Phạm Ngọc Đạt phản ánh với VietNamNet

Thiếu tá Ngô Anh Tuấn – Phó trưởng Công an huyện Quỳ Hợp xác nhận, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ nổ súng tại cầu Dinh, xã Tam Hợp xảy ra vào đêm qua. Bước đầu đã xác định các đối tượng gây án.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net