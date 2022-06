Hà Tĩnh: Tạm giữ thầy giáo bị tố dâm ô với nữ sinh lớp 6

Ngày 24/6, lãnh đạo Công an huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đang tạm giữ ông L.D.C. (SN 1980, giáo viên dạy Tiếng Anh tại một trường THCS ở thị trấn Vũ Quang) để làm rõ hành vi xâm hại tình dục một nữ sinh lớp 6 trên địa bàn.

Theo tố cáo từ người nhà nạn nhân, chiều 20/6, em T. (học sinh lớp 6) đi học thêm môn tiếng Anh do thầy C. giảng dạy. Tối cùng ngày, em T. trở về nhà với dấu hiệu bất thường, người thân gặng hỏi nhưng nữ sinh không nói.

Sau đó, gia đình nhận được điện thoại của phụ huynh bạn học cùng lớp của em T., về việc cháu có kể với bạn bị thầy C. dâm ô. Quá bức xúc, ngay trong đêm, gia đình đã đến công an trình báo.

“Sau khi triệu tập thầy C. lên để làm rõ các nội dung liên quan, cơ quan điều tra đã tạm giam đối với người này, đồng thời chuyển vụ việc cho Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, làm rõ”, lãnh đạo Công an huyện Vũ Quang thông tin.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Quang cho biết, đơn vị đang chờ kết luận điều tra từ công an để có hướng xử lý. Phòng sẽ đến gia đình nữ sinh để thăm hỏi, nắm rõ vụ việc.

Trường THCS trên địa bàn huyện Vũ Quang, nơi thầy C. đang công tác.

Như tin đã đưa, sau khi kết thúc buổi dạy thêm Tiếng Anh lớp 6, thầy L.D.C. và em T.T. (SN 2010, hiện đang học lớp 6 tại trường này) không ra về như mọi người.

Khi thầy C. đang có hành vi giao cấu với T. thì có một người bạn quay lại phòng học lấy đồ dùng bị bỏ quên nên phát hiện được và thông báo với gia đình. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Vũ Quang đã khẩn trương vào cuộc, mời thầy C. lên làm việc để xác minh hành vi giao cấu với nữ sinh. Hiện Cơ quan chức năng đang đưa nữ sinh đi giám định để có căn cứ xử lý theo quy định.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn