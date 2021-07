Hà Tĩnh: Ông nội lên cơn tâm thần, nhốt rồi khống chế 2 cháu bé trong nhà

Con dao ông C. cầm theo cố thủ trong nhà.

Tối 8/7, thông tin từ Công an huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng công an huyện này vừa giải cứu thành công 2 cháu bé bị ông nội nhốt, cầm dao cố thủ trong nhà. Hiện, ông này đã được cơ quan chức năng đưa đi chữa bệnh.

Trước đó, vào sáng 6/7, cháu P.G.K và P.G.B (đều SN 2015, trú tại thôn 2 Văn Giang, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đến nhà ông bà nội là ông P.V.C (SN 1962) và bà P.T.Q (SN 1969) cùng thôn để chơi.

Khi K. và B. đang chơi thì ông P.V.C lên cơn tâm thần, bất ngờ đóng cửa nhốt 2 cháu trong nhà và chuẩn bị dao gậy, gạch đá để tấn công không cho ai vào.

Những vật dụng ông C. mang theo, cố thủ trong nhà cùng 2 cháu bé.

Gia đình, chính quyền địa phương ra sức thuyết phục nhưng không được nên trình báo Công an huyện Vũ Quang.

Ngay sau đó, lực lượng công an huyện Vũ Quang đã có mặt, tìm cách tiếp cận, thuyết phục nhưng cũng bất thành.

Sau nhiều lần vận động, đến khoảng 13h cùng ngày, lãnh đạo công an huyện này đã chỉ đạo lực lương triển khai tiếp cận, khống chế ông C, giải cứu an toàn 2 cháu bé. Ông P.V.C ngay sau đó cũng được lực lượng Công an huyện phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương đưa đi cơ sở chữa bệnh bắt buộc.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn