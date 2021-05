Hà Nội: Khen thưởng tài xế taxi G7 có hành động dũng cảm bắt đối tượng phạm tội

Liên quan đến vụ việc nam tài xế taxi dũng cảm bắt đối tượng phạm tội vào chiều ngày 16/5, tại đoạn đường Cenco 5, thuộc địa phận xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội, để kịp thời động viên công dân dũng cảm, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã báo cáo và đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND Thành phố có hình thức khen thưởng.

Hiện trường xảy ra vụ việc trước đó.

Theo đó, chiều ngày 17/5/2021, Chủ tịch UBND Thành phố đã có Thư khen và thưởng 10 triệu đồng cho anh Nguyễn Trần Minh, nam tài xế taxi G7 dũng cảm bắt đối tượng phạm tội. Giám đốc Công an Thành phố cũng đã tặng Giấy khen cho hành vi dũng cảm của anh Minh.

Qua các thông tin ban đầu, Công an Thành phố được biết còn có 01 công dân tích cực tham gia giúp đỡ anh Minh khống chế, bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên cho đến nay, Công an Thành phố vẫn chưa xác định được công dân nêu trên.

Do vậy, Công an Thành phố đề nghị công dân nào biết, trực tiếp chứng kiến vụ việc thì cung cấp thông tin cho Công an Thành phố theo số điện thoại đường dây nóng: 069.219.6777 ; Đội CSHS Công an huyện Thanh Oai: 069.219.0001 để kịp thời tập hợp đề xuất biểu dương, khen thưởng.

Tác giả: Long Quyền

Nguồn tin: saostar.vn