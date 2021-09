Google bị "tố" trả lương rẻ mạt cho nhân viên tại nhiều quốc gia

Google bị "tố" trả lương rẻ mạt cho nhân viên tạm thời và tìm cách che giấu điều này.

Tờ báo The Guardian dẫn lời các nguồn tin nội bộ từ Google cho biết, "gã khổng lồ tìm kiếm" đã trả lương thấp bất hợp pháp cho hàng nghìn nhân viên tạm thời ở hàng chục quốc gia.

Điều đáng nói, từ tháng 5/2019, các giám đốc điều hành của Google đã biết việc công ty không tuân thủ pháp luật tại các quốc gia tại châu Âu và châu Á, về việc quy định người lao động tạm thời phải được trả mức lương tương đương với nhân viên toàn thời gian, tuy nhiên, công ty vẫn trì hoãn việc điều chỉnh mức lương trong hơn hai năm vì cố gắng che đậy vấn đề.

Theo nguồn tin, một tài liệu nội bộ của Google vào tháng 2/2021 cho thấy công ty đã trả lương cho các nhân viên tạm thời ở các quốc gia thuộc châu Âu, Trung Đông, châu Phi và khu vực châu Á-TBD thấp hơn 12% đến 50% so với mức lương đáng ra họ phải được nhận, tương tự, mức lương của các nhân viên tạm thời tại vương quốc Anh đáng ra phải cao hơn 28% so với mức lương họ đang được Google chi trả.

Các giám đốc điều hành và luật sư của Google được cho là đang xây dựng một kế hoạch để tuân thủ luật pháp tại các quốc gia bằng cách trả lương đầy đủ cho các nhân viên tạm thời, nhưng sẽ thực hiện một cách từ từ và ít tốn kém nhất.

Tờ The Guardian cho biết một nhân viên của Google đã đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Mặc dù luật lao động quốc tế không thuộc thẩm quyền của SEC, nhưng đơn kiện cáo buộc rằng Google đã che giấu các khoản nợ lương nhân viên tạm thời, ước tính có thể lên đến 100 triệu USD, tạo nên những sai sót quan trọng trong báo cáo tài chính hàng quý của Google, vi phạm luật chứng khoán tại Hoa Kỳ.

Giám sát trưởng của Google, Spyro Karetsos, cho biết những tỷ lệ so sánh về mức lương của nhân viên tạm thời mà tờ báo The Guardian đăng tải không phản ánh tỷ lệ trả lương thực tế và cho biết "hầu hết các nhân viên tạm thời đều được trả nhiều hơn đáng kể so với thông tin trong báo cáo".

"Chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng và chúng tôi cam kết xác định, giải quyết mọi chênh lệch về lương mà chúng tôi chưa giải quyết. Nói tóm lại, chúng tôi sẽ tìm hiểu điều gì đang xảy ra ở đây, tại sao nó lại xảy ra và chúng tôi sẽ làm mọi việc trở nên đúng đắn", Spyro Karetsos cho biết.

Hiện có hơn 30 quốc gia, bao gồm Anh, các quốc gia thuộc EU, Ấn Độ, Đài Loan… đã ban hành luật "trả lương ngang giá" hoặc "đối xử bình đẳng", yêu cầu người sử dụng lao động phải đối xử bình đẳng giữa nhân viên tạm thời và nhân viên toàn thời gian, bao gồm mức lương, giờ làm việc, thời gian nghỉ và các khoản phúc lợi khác. Tại Mỹ, nơi phần lớn các nhân viên tạm thời của Google đang làm việc, vẫn chưa có quy định nào về sự bình đẳng này.

Tác giả: T.Thủy

Nguồn tin: Báo Dân trí