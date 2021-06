Giữa mùa dịch không có việc làm 9 "nam thanh nữ tú" tụ tập sử dụng ma túy ở Bắc Ninh

Theo thông tin mới đây từ Công an tỉnh Bắc Ninh, vào ngày 11/6, Công an thành phố Bắc Ninh kiểm tra, phát hiện tại số nhà 15 Nguyễn Bình Quân (phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh) do Đặng Xuân Anh (27 tuổi) làm chủ có 9 đối tượng tụ tập, sử dụng chất ma túy.

Những người này được xác định gồm Đặng Xuân Anh (27 tuổi, Hà Nội); Lê Đức Sơn (33 tuổi, Thuận Thành, Bắc Ninh); Lê Đình Cường (23 tuổi) và Nguyễn Đức Ước (36 tuổi, trú Gia Bình, Bắc Ninh); Nguyễn Đăng Tuyên (28 tuổi, Thuận Thành, Bắc Ninh) ; Nguyễn Thị Thu Ngà (27 tuổi, Từ Sơn, Bắc Ninh); Vương Thị Bích (20 tuổi, Lạng Sơn); Nguyễn Thị Ngọc Huyền (26 tuổi, quê Hậu Giang).

Qua đấu tranh, Đặng Xuân Anh khai nhận do đang dịch không đi làm nên mua ma túy rồi rủ các đối tượng trên đến sử dụng.

Ngay sau khi bắt giữ các đối tượng, Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp Bệnh viện Quân y 110 tiến hành test nhanh SARS-CoV-2 các đối tượng bị bắt giữ. Đồng thời, tiến hành test nhanh ma túy 8/9 người có kết quả dương tính.

Hiện Công an thành phố đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng về hành vi tụ tập đông người, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch covid; đồng thời củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị