Giới thiệu Liên hoan “Tiếng hát Đại ngàn toàn quốc” lần thứ Nhất

Tây Nguyên đại ngàn, tạo hoá đã ban tặng cho vùng đất nơi đây một vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ và đầy sức hút. Với nền văn hoá đậm đà bản sắc của các dân tộc anh em cùng sinh sống trên mảnh đất bazan màu mỡ từ bao đời nay, vùng đất của những sử thi, của trường ca hào hùng, của không gian văn hoá cồng chiêng đặc sắc cùng những âm thanh vang vọng cả núi rừng.

Trải qua bao tháng năm, đã nhiều thế hệ ca sĩ, nhạc sĩ các dân tộc người Tây Nguyên lần lượt xuất hiện, đã lưu lại được dấu ấn của mình trong giới âm nhạc chuyên nghiệp và trong lòng công chúng yêu nghệ thuật. Họ đã đồng hành cùng đội ngũ các nhạc sĩ Việt Nam làm nên vẻ đẹp của âm nhạc Tây Nguyên để ca ngợi quê hương, tình yêu con người và mảnh đất bazan có cái nắng, có cái gió, có cái nghĩa tình đoàn kết anh em mọi miền tổ quốc hội tụ, sinh sôi, nảy nở…. âm nhạc dân gian Tây Nguyên như dòng sữa mẹ ấm áp, kiên cường với sức sống bền bỉ, mang đặc trưng riêng.

Với ý nghĩa phát huy và lan toả nét đẹp của âm hưởng Tây Nguyên đến với công chúng, với bạn bè năm châu bốn biển và đặc biệt là phát hiện, phát triển những tài năng, cá tính âm nhạc mạnh mẽ với giọng hát nội lực và phong cách đầy tự tin với dòng nhạc Tây Nguyên. Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp cùng Công ty CP Bảo trợ truyền thông Pháp luật tổ chức Liên hoan “Tiếng hát Đại ngàn” toàn quốc lần thứ Nhất năm 2021.

Liên hoan chính thức được công bố vào tháng 5/2021 với quy mô trên toàn quốc. Ban giám khảo Liên hoan là những nghệ sỹ nổi tiếng và uy tín với dòng nhạc Tây Nguyên như Nhạc sỹ Nguyễn Cường, NSND – Đại tá Rơ Chăm Phiang, Nhạc sĩ Ngọc Tường, NSƯT Đình Nghĩ, NSƯT Chu Thị Thúy Hà, ca sỹ Siu Black cùng nhiều nghệ sỹ khác. Liên hoan dành cho tất cả các bạn đam mê ca hát đặc biệt là dòng nhạc Tây Nguyên, hãy nhanh tay đăng ký tham gia để có cơ hội toả sáng, cháy hết mình với đam mê âm nhạc.

