Gió giật mạnh, sóng biển cao 3m ập vào đảo Lý Sơn

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nhâm Xuân Sỹ - Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi - cho biết đảo Lý Sơn đã bắt đầu chịu ảnh hưởng của bão Noru. Trong sáng nay, tại Lý Sơn đã có gió cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh với những con sóng cao từ 2-3m lao vào bờ.

Đến 10h sáng 27/9, tại Lý Sơn đã có gió giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m (Ảnh: Chí Tâm).

Ảnh hưởng bão Noru, sóng cao 3m lao vào đảo Lý Sơn (Video: Chí Tâm).

Cách đất liền 17 hải lý nên đảo Lý Sơn là nơi chịu ảnh hưởng sớm nhất của cơn bão Noru. Trưa 26/9, tàu thuyền không thể hoạt động, đảo Lý Sơn bị cô lập với đất liền.

Khu vực cầu cảng Lý Sơn bị sóng biển "nuốt chửng".

Sóng đánh dữ dội vào đê chắn sóng đảo Lý Sơn (Ảnh: Chí Tâm).

Ông Đặng Tấn Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn - cho biết công tác sắp xếp tàu thuyền vào nơi tránh trú, vũng neo đậu tàu thuyền an toàn đã được thực hiện xong từ sáng hôm qua, 26/9.

Qua rà soát trên địa bàn huyện có 17 hộ, 55 nhân khẩu cần di dời đến nơi an toàn, cũng như bố trí các hộ xen ghép, ở cùng các nhà kiên cố, chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết. Huyện cũng bố trí các địa điểm như trụ sở quân sự, biên phòng, các trường học, nhà văn hóa để di dời người dân bảo đảm an toàn.

Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân chặt tỉa cây cối đề phòng bão làm gãy đổ ảnh hưởng đến nhà cửa (Ảnh: Tấn Thành).

Sau bão, đảo Lý Sơn vẫn tiếp tục bị cô lập nhiều ngày. Do đó huyện đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thuốc men để phục vụ cho người dân.

"Phương án ứng phó bão Noru được triển khai từ rất sớm. Tất cả người dân ở khu vực không an toàn đã được di dời. Lực lượng phòng chống thiên tai triển khai trực chiến sẵn sàng hỗ trợ người dân ứng phó với bão Noru", ông Thành thông tin.

Huyện đảo Lý Sơn có diện tích khoảng 10km2 với 22 nghìn dân, bao gồm đảo Lớn và đảo Bé.

Tác giả: Quốc Triều

Nguồn tin: Báo Dân trí