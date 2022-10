Giết nữ nhân viên massage xinh đẹp, sát thủ trả giá đắt

Sau khi mở được cửa để vào trong phòng, mọi người tá hoả phát hiện người phụ nữ đã tử vong. Nhiều đồ vật trong phòng bị xáo trộn. Trên thi thể nạn nhân có dấu hiệu tác động của ngoại lực. Tiếp nhận tin báo của người dân khi phát hiện thi thể chị H., Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an quận Cầu Giấy, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ khác tiến hành điều tra. (Ảnh VOV)