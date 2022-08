Giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực, Công ty Dược - Vật tư y tế Nghệ An vẫn sản xuất thuốc vitamin C

Trong tỉnh

Ông Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An do giấy đăng ký lưu hành thuốc đã hết hiệu lực nhưng vẫn sản xuất thuốc vitamin C.