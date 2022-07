Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tiếp tục quyết liệt cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư trên địa bàn tỉnh

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyên Xuân Đức đăng đàn giải trình

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2022, việc triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai gắn kết chặt chẽ. Nhờ việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022 đã đạt được những kết quả tích cực; các ngành kinh tế đã từng bước được phục hồi rõ nét, nhất là lĩnh vực dịch vụ. Nhờ thế, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Nghệ An xếp thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ (sau tỉnh Thanh Hóa) và xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố của cả nước.

Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội được thực hiện trên 5 nội dung: Công tác phòng, chống dịch COVID-19; Triển khai các chính sách bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm; Hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Triển khai chính sách chi đầu tư phát triển của Chương trình, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; Cải cách thể chế, cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh còn gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong những tháng đầu năm. Việc triển khai các chính sách bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm triển khai còn chậm…

Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Đại biểu Nguyễn Kỳ Hồng (huyện Quế Phong) phản ánh thời gian qua các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh đang gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục đầu tư kinh doanh, đề nghị UBND tỉnh cho biết giải pháp gì để khắc phục hạn chế nêu trên theo tinh thần Nghị quyết số 11 của Chính phủ?

Đại biểu Nguyễn Kỳ Hồng (huyện Quế Phong) nêu ý kiến

Về nội dung này, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức cho biết: Việc cải thiện môi trường đầu tư, cải cách môi trường đầu tư kinh doanh luôn được tỉnh quan tâm, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn bất cập. Nguyên nhân vì thủ tục đầu tư đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách phải phụ thuộc vào rất nhiều quy định pháp luật. Để nhà đầu tư thực hiện thì phải trải qua 10 nhóm thủ tục từ chủ trương đầu tư, cấp giấy phép xây dựng, giải phóng mặt bằng… Trong quá trình thực hiện, các văn bản pháp luật thường xuyên được sửa đổi, bổ sung nên việc thực hiện theo các quy định còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, mức độ am hiểu trình tự, thủ tục để thực hiện dự án hoặc tiếp cận thủ tục đầu tư của người dân, doanh nghiệp còn hạn chế, dẫn đến phải sửa đổi, bổ sung. Thái độ hướng dẫn của một số cán bộ, công chức cho người dân chưa nhiệt tình. Nguồn lực, dư địa đất đai ngày càng hạn chế, trong khi đó yêu cầu về thẩm định ngày càng cao, đặc biệt là thẩm định về hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả tài chính… Vì vậy, việc tiếp tục cải cách trong lĩnh vực đầu tư ở các cấp, địa phương cần phải được triển khai quyết liệt trong thời gian tới.

Người đứng đầu ngành Kế hoạch và Đầu tư đưa ra các giải pháp cụ thể: Các cấp, các ngành cần tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính để cắt giảm; kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính mới; không ban hành hoặc yêu cầu doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục không có trong quy định. Tiếp tục nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức tại các vị trí giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành. Đẩy mạnh đánh giá năng lực cạnh tranh cấp ngành, cấp địa phương. Xây dựng sổ tay hướng dẫn để thực hiện dự án trên địa bàn…

Đại biểu Lữ Thị Khuyên (huyện Con Cuông) đặt vấn đề, trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh có giải pháp nào để hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phục hồi sản xuất, kinh doanh?

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Trong năm 2022, số doanh nghiệp đăng ký mới và quay trở lại thị trường là 1.640 doanh nghiệp; số doanh nghiệp đóng và không quay lại thị trường là hơn 940 doanh nghiệp. Với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu 6 giải pháp trọng tâm. Trong đó, Sở đã tham mưu thành lập 5 tổ công tác đặc biệt thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và giải quyết khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các ngành đã tích cực hỗ trợ thuế, thuê đất, Bảo hiểm xã hội, miễn giảm phí, lệ phí.

Trong năm 2022 và trước đó, Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án phát triển doanh nghiệp, Đề án cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng thời, Sở tham mưu UBND tỉnh phân bổ 6,22 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp trong statup khởi nghiệp, phát triển đào tạo nguồn nhân lực; tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh các dự thảo quy định lệ phí, phí đăng ký kinh doanh. Nếu được thông qua, phí thành lập các doanh nghiệp, Hợp tác xã giảm từ 50 - 60% so với trước đây. Đồng thời, Sở đã chỉ đạo phòng đăng ký kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT để đăng ký kinh doanh qua mạng (đã đạt 97%)

Sở chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng sổ tay hướng dẫn, sửa đổi các thủ tục đầu tư để người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận hơn; đưa phần mềm quản lý dự án đầu tư trên địa bàn đi vào hoạt động vào tháng 8 tới đây. Hàng quý, phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp tập hợp các kiến nghị để tham mưu xử lý…

Chế độ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động triển khai chậm

Đại biểu Vi Văn Quý (huyện Quỳ Hợp) nêu kiến nghị

Đại biểu Vi Văn Quý (huyện Quỳ Hợp) phản ánh việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh rất thấp. Dự kiến 18 nghìn người với 39 tỷ đồng, nhưng đến nay tỉnh chỉ mới phê duyệt hỗ trợ cho 39 lao động với 66,5 triệu đồng. Đề nghị, cho biết khó khăn, vướng mắc và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới?

Về nội dung này, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Bùi Văn Hưng cho biết: Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08, trên cơ sở rà soát thực tế, Sở LĐTB&XH đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, Sở đã phối hợp với Ban Quản lý KKT Đông Nam và các huyện có người lao động đáp ứng đủ điều kiện để hỗ trợ. Đến 11/7, đã hoàn thành hồ sơ cho 537 lao động được hỗ trợ với kinh phí là 770 triệu đồng. UBND tỉnh đã ban hành quyết định chi trả cho 140 lao động tương ứng với số tiền 191 triệu đồng. So với các tỉnh miền Trung và Duyên hải miền Trung, Nghệ An đứng thứ 3 sau Quảng Nam, Đà Nẵng chi trả chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Về nguyên nhân, theo Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH thì các huyện có lao động nhận được ít hồ sơ đề nghị. Tâm lý người lao động và người sử dụng lao động chờ đến 3 tháng mới làm hồ sơ đề nghị. Một số doanh nghiệp, cán bộ trực tiếp lập hồ sơ chưa có kinh nghiệm nên phải làm lại nhiều lần. Nguyên nhân chủ quan là do góc độ tuyên truyền, phổ biến cho người lao động về thủ tục triển khai chưa sát.

Thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với Ban quản lý KKT Đông Nam, các huyện, trong đó có tổ chức công đoàn các cấp để phổ biến cụ thể, sát thực hơn để người lao động nắm tình hình và thực hiện. Kiểm tra giám sát, giải đáp thắc mắc khó khăn trong quá trình thực hiện. Đây là quyền lợi trực tiếp, vì vậy, đề nghị người lao động khẩn trương làm đơn gửi chủ sử dụng lao động tập hợp danh sách, gửi cơ quan có thẩm quyền chi trả vì thời gian thực hiện chính sách này chỉ đến ngày 15/8/2022.

Trả lời về nguyên nhân và giải pháp đối với thực trạng nhân viên Y tế bỏ việc, Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh cho biết, đây đang là vấn đề nóng hiện nay. Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 119 cán bộ Y tế xin thôi việc vì nhiều lý do khác nhau. Trong đó, 2/3 số nhân viên y tế dịch chuyển từ y tế công lập sang khu vực y tế ngoài công lập.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do chế độ đãi ngộ của nhân viên y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở. Các đơn vị y tế hiện nay chủ yếu thực hiện phương án tự chủ, nên chế độ phụ cấp tại các đơn vị y tế bị cắt giảm rất nhiều. Trong khi đó, hệ thống các bệnh viện tư nhân của tỉnh rất phát triển. Giám đốc Sở Y tế đưa ra ví dụ, 1 bác sỹ ra trường có chứng chỉ hành nghề khi vào bệnh viện nhà nước trên địa bàn tỉnh thu nhập khoảng 5-7 triệu đồng/tháng, trong khi đó bệnh viện tư nhân trả 15-20 triệu đồng/tháng; bác sỹ nội trú ra trường về bệnh viện đa khoa tỉnh được trả cao nhất là 15 triệu đồng/tháng thì các bệnh viện tư nhân như Bệnh viện Quốc tế, Bệnh viện Cửa Đông trả từ 70-100 triệu đồng/tháng. Vì vậy, việc thu hút bác sỹ ở các đơn vị y tế công lập gặp rất nhiều khó khăn…

Trong thời gian tới, ngành sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ y tế. Đặc biệt, kịp thời nêu gương, khen thưởng các tập thể, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch bệnh, khám chữa bệnh phục vụ người dân. Thực hiện các chế độ đãi ngộ đối với nhân viên y tế, nhất là tại các bệnh viện tự chủ. Tiếp tục cải thiện môi trường làm việc cho nhân viên y tế… Lãnh đạo ngành Y tế mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có các chính sách thu hút nguồn nhân lực; tiếp tục biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân…

Tại phiên chất vấn, các nội dung liên quan đến việc giải ngân vốn đầu tư công, chính sách để hỗ trợ ngư dân, xử lý nợ đọng thuế… đã được lãnh đạo các ngành giải trình làm rõ.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi kết luận nội dung chất vấn

Phát biểu kết luận nội dung chất vấn này, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đánh giá sự lựa chọn vấn đề trúng, đáp ứng kịp thời yêu cầu của cử tri. Câu hỏi ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, không trùng lặp thể hiện trách nhiệm cao của đại biểu. Giám đốc Sở KH&ĐT lần đầu trả lời chất vấn nhưng đã có sự chuẩn bị kỹ, nắm chắc vấn đề, trả lời đúng trọng tâm, làm rõ nội dung đại biểu yêu cầu. Các sở, ngành liên quan tham gia trả lời chất vấn, giải trình rõ hơn vấn đề đại biểu quan tâm.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả chương trình phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; đảm bảo việc mua sắm trang thiết bị y tế kịp thời, đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh của nhân dân. Đặc biệt, cần ưu tiên bố trí nguồn kinh phí để chi trả cho cán bộ, nhân viên y tế tham gia phòng, chống dịch trước đó. Hoàn thành việc hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp theo đúng quy định.

Đồng thời, tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện kịp thời các chính sách miễn giảm thuế, phí, chính sách gia hạn nộp thuế và thuê đất. Tạo điều kiện tốt hơn nữa về nguồn vốn tín dụng và thủ tục cho vay giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được tiếp cận các nguồn vốn vay sớm nhất. Chỉ đạo sớm hoàn thành các thủ tục phê duyệt, triển khai các dự án đầu tư công năm 2022 theo kế hoạch. Triển khai có hiệu quả các kết luận về các chương trình giám sát đào tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực; tập trung giải quyết cung cầu lao động. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao đạo đức công vụ, tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp trong triển khai dự án…

