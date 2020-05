Giám đốc "lôi cổ" nhân viên: Buộc nộp lại hợp đồng lao động

Nhân viên của Công ty bảo vệ - vệ sĩ Bảo An trong một sự kiện. Ảnh: Xuân Phấn

Ngày 30.5, ông Ngô Xuân Phấn – nguyên cán bộ tổ chức Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ Bảo An Nghệ An cho biết sau khi báo Lao Động có bài phản ánh, ngày 29.5, Công ty đã gọi điện cho một số người vào nhận lương.

Tuy nhiên, Công ty yêu cầu người lao động phải nộp lại bản gốc hợp đồng lao động đã ký với Công ty, thì mới được nhận số tiền lương mà công ty còn nợ.

Được biết, có khoảng 4-5 người đã nộp lại hợp đồng lao động và được trả số lương còn thiếu.

“Tôi có điện thoại hỏi cán bộ LĐLĐ tỉnh Nghệ An thì được biết khi thanh lý hợp đồng lao động, người lao động không có nghĩa vụ nộp lại bản gốc hợp đồng lao động đã ký cho người sử dụng lao động. Do đó, yêu cầu của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ Bảo An Nghệ An là không đúng, có dấu hiệu phi tang chứng cứ vi phạm luật lao động” – ông Ngô Xuân Phấn nói.

Ông Hồ Sỹ Mạnh (trú thị xã Hoàng Mai) cho biết Công ty còn nợ ông 30 ngày công, trị giá 4 triệu đồng. Ông đã đi vào công ty đòi lương 4 lần, mỗi lần đi về khoảng 200km, chi phí hết khoảng 2 triệu đồng, nhưng vẫn chưa được trả.

Ngày 29.5, ông Mạnh tiếp tục đi xe máy vượt 100km vào TP.Vinh đòi nợ, theo yêu cầu của cán bộ Công ty, ông đã nộp lại hợp đồng lao động, được nhận 4 triệu tiền lương, không có lãi suất và các chế độ khác. Hai bên không có biên bản thanh lý hợp đồng lao động.

Như Báo Lao Động đã thông tin, vào tháng 5.2020, ông Ngô Xuân Phấn – nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ Bảo An Nghệ An đến văn phòng công ty đòi nợ tiền lương, bị Giám đốc “lôi cổ” ra khỏi công ty (ông Phấn phản ánh bị ông Hoàng Ngọc Hiếu – Giám đốc Công ty hành hung).

Nhiều lao động phản ánh bị nợ lương, không được đóng bảo hiểm, bị phạt tiền theo nội quy của công ty, không được hưởng các chế độ làm thêm giờ, làm việc ban đêm, nghỉ phép năm.

Một số trường hợp lao động nghỉ việc do bị điều động đi quá xa không được công ty thanh toán số tiền công cho những ngày đã làm việc trước đó.