Giám đốc Công an trải lòng về những phát ngôn 'cân não' trước QH

40 năm trong ngành, chưa có giao thừa nào tôi ở nhà Năm nay là đúng 40 năm tôi ở trong ngành. Tôi làm lãnh đạo cũng tương đối sớm, cứ đến mỗi dịp Tết, anh em chung tôi hầu như chia nhau để làm. Kể cả lúc làm cán bộ cho đến lúc làm phó phòng, trưởng phòng, trưởng huyện, phó Giám đốc và cho đến bây giờ là giám đốc, hầu như chưa khi nào tôi đón giao thừa ở nhà cùng vợ con. Tết nào cũng như Tết nào, chúng tôi thấy việc này là chuyện bình thường. Tôi biết việc này thành nghiệp của mình rồi. Cũng may gia đình tôi toàn công an. Tôi làm công an, con rể tôi làm công an, con gái làm công an, con trai làm công an và con dâu làm công an, mẹ vợ tôi cũng làm công an. Vì vậy ai cũng biết ngành như thế rồi nên rất chia sẻ và thông cảm cho tôi. Tất nhiên, không phải lúc nào mình cũng cứ công việc, những lúc rảnh rỗi, mình cũng dành thời gian cho gia đình. Thứ 7, chủ nhật tôi thường chở vợ tôi bằng xe máy, 2 vợ chồng đi xem cảnh đẹp của tỉnh, của quê hương mình