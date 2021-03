Giám đốc công an nói về vụ tội phạm chi tiền để điều chuyển mình đi nơi khác

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ảnh: IT

Ngày 10/3, đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan điều tra đang tạm giữ Trần Trí Mãnh (41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh) để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả.

Theo điều tra ban đầu, Trần Trí Mãnh là ông “trùm” sản xuất, buôn bán hàng giả như phụ tùng xe máy và dầu nhớt.

Thời gian gần đây, Công an tỉnh An Giang quyết liệt tổ chức tấn công, truy bắt các đối tượng liên quan đến tệ nạn xã hội, ma túy, hình sự, đặc biệt là những đối tượng buôn lậu, hàng gian, hàng giả.

Trần Trí Mãnh. Ảnh: Zing.vn

Do vậy, nhiều đối tượng đã liên hệ và giao cho Mãnh tìm người có thể dùng tiền nhằm tác động đến cơ quan có thẩm quyền điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác để dễ dàng thực hiện các hoạt động phi pháp.

Khi được các đối tượng đặt vấn đề, Mãnh đã liên hệ với Đào Ngọc Cảnh (74 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để thực hiện việc làm trên. Do có mối quan hệ từ trước, nên sau khi nghe Mãnh trình bày, Cảnh đã liên hệ với Ngô Văn Trọng (48 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng), Vũ Văn Quý (ngụ quận 3, TP.HCM) và Hoàng Thị Tâm (54 tuổi, ngụ Hà Nội) để bàn mưu thực hiện.

Qua trao đổi, Quý khẳng định có mối quan hệ để thực hiện được âm mưu nói trên. Giữa tháng 1/2021, Cảnh, Trọng, Quý, Tâm đến An Giang đã đến gặp Mãnh.

Sau khi bàn bạc, cả nhóm thống nhất sẽ thực hiện âm mưu với giá 20 tỷ đồng. Mãnh chuyển trước vào tài khoản của Tâm 10 tỷ đồng và được hứa trong 3 ngày sẽ có quyết định điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác. Nếu không thực hiện được sẽ hoàn tiền lại cho Mãnh.

Tuy nhiên, Quý đã không thể thực hiện được âm mưu nói trên, nên cả nhóm bàn bạc chỉ chuyển lại cho Mãnh 7,4 tỷ đồng. Số tiền còn lại bọn chúng nói đã chi phí cho việc chạy chọt, lo lót vụ điều chuyển. Tuy nhiên, thực chất số tiền này đã được chia chác cho nhau.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự các đối tượng Quý, Trọng và Tâm. Riêng đối tượng Cảnh đang được Cơ quan cảnh sát điều tra quản lý để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm có liên quan đến vụ án.

Từ trái qua Quý, Tâm, Trọng, Cảnh. Ảnh: Zing.vn

Thông tin trên Vietnamnet, đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, ông “cảm thấy rất bình thường” khi biết các đối tượng có âm mưu này với mình.

“Mục đích, ý đồ của bọn chúng là như thế, nhưng cơ quan CSĐT đã chứng minh đầy đủ đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bọn chúng có quen biết, gặp gỡ được ai đâu. Các đối tượng tự bịa đặt ra để lừa đảo nhau”, Đại tá Đinh Văn Nơi nói.

Đồng thời, đại tá Nơi cho rằng nên xem đây là niềm vui khi công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã mang lại hiệu quả.

“Khi chúng tôi đấu tranh phòng chống tội phạm thành công thì những người có ý đồ lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân tỏ ra không thích là việc bình thường. Đã từng có nhiều đồng chí trong ngành công an hy sinh trong công tác phòng chống tội phạm để giữ gìn sự bình yên cho người dân” - Giám đốc Công an tỉnh An Giang chia sẻ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang hoàn tất hồ sơ, chuyển sang VKSND cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản “âm mưu dùng 20 tỷ để "chạy" điều động giám đốc công an đi nơi khác”.

