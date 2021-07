Giám đốc Công an Hưng Yên làm Cục trưởng Viễn thông và Cơ yếu

Bộ Công an vừa tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Tô Lâm về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Hưng Yên.

Theo quyết định này, Bộ Công an điều động đại tá Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Công an Hưng Yên, đến nhận công tác và giữ chức Cục trưởng Viễn thông và Cơ yếu thuộc Bộ Công an.

Đại tá Phạm Văn Đôn, Phó giám đốc công an tỉnh, được giao phụ trách Công an tỉnh Hưng Yên đến khi có Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Phạm Đăng Khoa sinh năm 1966, quê ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Ông Khoa từng giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra và Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này.

Cuối tháng 4/2020, Bộ trưởng Công an bổ nhiệm đại tá Phạm Đăng Khoa giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, thay cho đại tá Đỗ Đình Hào nghỉ hưu.

