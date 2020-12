Giám đốc Công an Đà Nẵng nói về việc tài xế tự tử trong khu cách ly

Chiều 28-12, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức khen thưởng Phòng CSGT Công an TP về thành tích phát hiện, bắt giữ 10 người nhập cảnh trái phép.

Tại buổi khen thưởng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã thông tin về trường hợp tài xế T.A.T (SN 1977, quê tỉnh Hưng Yên) tham gia chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tự tử trong khu cách ly. Theo thiếu tướng Viên, tài xế T. là một mắt xích trong đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trước khi bị công an phát hiện, tài xế này đã có vài lần chở người nhập cảnh trái phép trót lọt đến các tỉnh thành khác, không phải Đà Nẵng.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thông tin sau khi nhân viên trong khu cách ly phát hiện vụ việc đã báo ngay cơ quan chức năng. Công an đã lập tức đến khám nghiệm hiện trường, thông báo cho VKS, gia đình và chính quyền địa phương. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thông tin với báo chí vụ việc tài xế tự tử trong khu cách ly

Thiếu tướng Viên cho hay đối với hành vi đưa người nhập cảnh trái phép của tài xế này, công an chưa áp dụng bất kỳ biện pháp nghiệp vụ nào. Sau khi phát hiện vụ việc đưa người trái phép vào thì ngành y tế đã áp dụng biện pháp cách ly để phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Nhận định về nguyên nhân tự tử của tài xế, thiếu tướng Viên cho hay qua xác minh của cơ quan công an, gia đình tài xế T. có hoàn cảnh đặc biệt. Cụ thể, tài xế này và vợ vừa ly hôn, mỗi người thỏa thuận nuôi 1 con. Nhà cửa, xe cộ bán khi ly hôn, tài xế T. phải đi ở nhà thuê. Do hoàn cảnh khó khăn như trên nên tài xế T. đã tham gia vận chuyển người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. "Có thể do hoàn cảnh gia đình nên khi bị phát hiện về hành vi vận chuyển người nhập cảnh trái phép, tài xế này đã nghĩ quẩn và dẫn đến sự việc đáng tiếc" - thiếu tướng Viên nhận định.

Theo Giám đốc Công an Đà Nẵng, gia đình tài xế T. ngay sau đó đã đến Đà Nẵng, được sự hỗ trợ của lực lượng công an và các cơ quan chức năng có liên quan đã tiến hành hỏa táng và đưa tro cốt về quê. "Gia đình cũng không có bất kỳ ý kiến hay khiếu nại gì" - thiếu tướng Viên cho biết. Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đã hỗ trợ chi phí cho gia đình tài xế để hỏa táng và đưa tro cốt về quê.

Trước đó, tối 26-12, Công an TP Đà Nẵng nhận được tin báo về trường hợp tự tử trong khu cách ly ở một khách sạn trên đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Người tự tử là ông T.A.T, người tham gia chở 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Cụ thể vào lúc 1 giờ 30 ngày 21-12, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Cửa Ô Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng phát hiện ôtô biển số 17A – 11069 do tài xế T. điều khiển chạy trên Quốc lộ 1 vừa qua hầm Hải Vân dấu hiệu vi phạm nên dừng xe.

Xe ô tô do tài xế T. chở 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị phát hiện khi đi qua địa phận Đà Nẵng

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tài xế T. khai nhận chở 6 người trên từ Mỹ Đình - Hà Nội vào Quảng Ngãi với giá 6 triệu đồng. Công an xác định số người trên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ ngày 19-12, không xuất trình được thị thực nhập cảnh. Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa những người này đi cách ly theo quy định để phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, trong thời gian 1 tuần, lực lượng CSGT - Công an TP Đà Nẵng đã liên tục phát hiện, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, xử lý 2 vụ/10 người nước ngoài nhập cảnh, ở lại trái phép vào ngày 21 và 27-12. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên biểu dương, tặng hoa và số tiền 10 triệu đồng của UBND TP Đà Nẵng về những thành tích trên.

