Giải U11 toàn quốc 2022: Bị dẫn 3 bàn, SLNA vẫn ngược dòng ngoạn mục

Ở lượt đấu cuối cùng chỉ gần như chỉ còn là chuyện phân chia ngôi nhất nhì bảng đấu. Cụ thể, Sông Lam Nghệ An và Gia Bảo Hải Dương (bảng A); Việt Hùng Thanh Hóa, Hải An Tây Ninh ( Bảng B); T&TVSH, Thăng Long FC ( Bảng C); Navy Phú Nhuận, Đắk Lắk (Bảng D).Tuy nhiên, các trận đấu mang tính thủ tục với các đội đã dừng bước như Khánh Hòa, Ngọc Hùng TP.HCM, Hà Giang, LĐBĐ Hà Nội, Thái Bình , Hà Nội, Blue Sky và Hưng Yên vẫn tưng bừng tới giây cuối cùng…

Ở trận “chung kết” của bảng A là cuộc so giày để quyết định ngôi nhất nhì bảng giữa Gia Bảo Hải Dương và SLNA. Một trận đấu làm bất ngờ với những ai chứng kiến, bởi đại diện của Hải Dương đã dẫn đối thủ tới 3-0. Tuy nhiên, SLNA đã chơi rất quật khởi để san bằng cách biệt rồi đánh bại luôn Gia Bảo Hải Dương với tỷ số 4-3.

Ở trận đấu giữa Hải An Tây Ninh và Việt Hùng Thanh Hóa. Đội bóng nhí xứ Thanh đã giành thắng lợi với tỷ số 5-1. Đây cũng chính là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch giải đấu năm nay.

Theo bốc thăm vòng tứ kết sẽ diễn ra vào chiều ngày 27/7 với các cặp đấu như sau: SLNA vs Thăng Long FC; Việt Hùng Thanh Hóa vs Navy Phú Nhuận; T&T VSH vs Gia Bảo Hải Dương; Đắk Lắk vs Hải An Tây Ninh.

Tác giả: ĐAM SAN

Nguồn tin: bongdaplus.vn